Глава МВД попросит Путина уволить двух генералов из-за дела Голунова

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Глава МВД попросит Путина уволить двух генералов из-за дела Голунова
  • РИА Новости

Как указывается в пресс-релизе МВД, речь идёт о начальнике УВД по ЗАО генерал-майоре полиции Андрее Пучкове и главе управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майоре полиции Юрии Девяткине. 

Ранее сообщалось, что уголовное преследование Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. 

Задержавших журналиста сотрудников полиции отстранили от работы.

О задержании Голунова стало известно 7 июня. Его подозревали в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждал, что наркотические вещества ему подбросили.

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