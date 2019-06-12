Москалькова оценила идею о смягчении «антинаркотической» статьи УК

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о смягчении ст. 228 Уголовного кодекса о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков.

По словам омбудсмена, к норме закона по общественно опасному деянию «нельзя подходить вот так в целом», полностью смягчая её или ужесточая.

«В каждом случае нужно подходить максимально дифференцированно. Я, конечно, за то, чтобы не было таких случаев привлечения к уголовной ответственности, как по «маковому делу», когда за продажу пищевого мака люди — и это не единичные случаи — были привлечены к уголовной ответственности», — цитирует Москалькову РИА Новости.

По её словам, важно, чтобы суд не ограничивался в качестве доказательств показаниями сотрудников правоохранительных органов.

«Этого мало сегодня, обязательно нужна серьёзная доказательственная база», — отметила она.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.