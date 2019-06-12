Москалькова оценила идею о смягчении «антинаркотической» статьи УК

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о смягчении ст. 228 Уголовного кодекса о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков.
Москалькова оценила идею о смягчении «антинаркотической» статьи УК
  • РИА Новости

По словам омбудсмена, к норме закона по общественно опасному деянию «нельзя подходить вот так в целом», полностью смягчая её или ужесточая.

«В каждом случае нужно подходить максимально дифференцированно. Я, конечно, за то, чтобы не было таких случаев привлечения к уголовной ответственности, как по «маковому делу», когда за продажу пищевого мака люди — и это не единичные случаи — были привлечены к уголовной ответственности», — цитирует Москалькову РИА Новости.

По её словам, важно, чтобы суд не ограничивался в качестве доказательств показаниями сотрудников правоохранительных органов.

«Этого мало сегодня, обязательно нужна серьёзная доказательственная база», — отметила она.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить