В Госдуме разработали проект о смягчении «антинаркотической» статьи УК
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По его словам, смягчение наказания по ч. 2 и ч. 3 ст. 228 УК касается случаев приобретения наркотиков не для перепродажи, когда следствие установило, что человек болен наркоманией.
Как передаёт Интерфакс, депутат проинформировал, что уже поступили положительные отзывы из Верховного суда и МВД.
При этом он не стал называть конкретные сроки снижения наказания, отметив, что обсуждается несколько вариантов.
В настоящее время максимальный срок за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков без цели сбыта составляет 15 лет.
В апреле в нижнюю палату парламента внесли проект о борьбе с «аптечной наркоманией».