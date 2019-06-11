В Госдуме разработали проект о смягчении «антинаркотической» статьи УК

В Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта. Об этом сообщил глава рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств Николай Брыкин.

По его словам, смягчение наказания по ч. 2 и ч. 3 ст. 228 УК касается случаев приобретения наркотиков не для перепродажи, когда следствие установило, что человек болен наркоманией.

Как передаёт Интерфакс, депутат проинформировал, что уже поступили положительные отзывы из Верховного суда и МВД.

При этом он не стал называть конкретные сроки снижения наказания, отметив, что обсуждается несколько вариантов.

В настоящее время максимальный срок за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков без цели сбыта составляет 15 лет.

В апреле в нижнюю палату парламента внесли проект о борьбе с «аптечной наркоманией».