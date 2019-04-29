В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией»

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Член Совета Федерации Ирина Рукавишникова внесла в Государственную думу законопроект, направленный на борьбу с «аптечной наркоманией», который подразумевает введение повышенных штрафов за нарушение закона в сфере обращения лекарств, обладающих психоактивным действием.
В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией»
  • РИА Новости

«Современная наркоситуация характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием», — говорится в пояснительной записке.

Предлагается за нарушение законодательства в сфере обращения лекарств, обладающих психоактивным действием, установить «повышенный размер штрафов для граждан, должностных и юридических лиц, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица».

«Кроме того, законопроект предусматривает возможность дисквалификации должностных лиц, допустивших данное правонарушение, а также возможность административного приостановления деятельности юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица», — отмечается в документе.

Как подчёркивается, подобные меры направлены на дополнительное стимулирование указанных лиц к соблюдению действующего законодательства, а также «позволят избежать совершения повторных правонарушений».

За нарушения намерены штрафовать граждан на сумму от 5 до 10 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трёх лет.

Предпринимателей без образования юридического лица предлагается штрафовать на сумму от 20 до 30 тыс. рублей или применять административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Для юридических лиц проектом предусмотрен штраф от 100 до 150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В конце 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев подписал документ о расширении перечня жизненно важных лекарств до 735 препаратов. 

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