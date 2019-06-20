Путин прокомментировал дело Голунова

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии впервые прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков.
Путин прокомментировал дело Голунова
  • Reuters

По его словам, необходимо сделать так, чтобы таких случаев не было.

«Кстати говоря, и генералы были за это уволены. И, надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию», — добавил президент.

Он отметил, что необходимо усилить контроль за деятельностью правоохранительных органов.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами.

Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста и снятии с него всех обвинений в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

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