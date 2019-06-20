СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба СК.
«Инициировано проведение доследственной проверки по обращению о том, что с жителей села Семлёво Вяземского района Смоленской области управляющей компанией необоснованно взимается плата за вывоз мусора», — указано в сообщении.
Ранее Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с мусорной реформой в России.
Глава государства подчеркнул, что вопрос об уровне тарифов на вывоз мусора требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения.