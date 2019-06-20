СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора

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Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СК.

«Инициировано проведение доследственной проверки по обращению о том, что с жителей села Семлёво Вяземского района Смоленской области управляющей компанией необоснованно взимается плата за вывоз мусора», — указано в сообщении.

Ранее Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с мусорной реформой в России.

Глава государства подчеркнул, что вопрос об уровне тарифов на вывоз мусора требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения.

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