СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора

Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.

Об этом информирует пресс-служба СК.

«Инициировано проведение доследственной проверки по обращению о том, что с жителей села Семлёво Вяземского района Смоленской области управляющей компанией необоснованно взимается плата за вывоз мусора», — указано в сообщении.

Ранее Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с мусорной реформой в России.

Глава государства подчеркнул, что вопрос об уровне тарифов на вывоз мусора требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения.