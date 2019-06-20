Путин прокомментировал ситуацию с мусорной реформой
- РИА Новости
«Мы десятилетиями накапливали мусор, отходы бытовые, и никто этим как следует никогда не занимался», — сказал российский лидер.
По его словам, это огромная проблема.
«Усугубляется это ещё и тем, что у нас общество превратилось всё-таки в значительной степени в общество потребления», — заявил Путин.
Он добавил, что появляется новая упаковка, много пластика.
«В Тихом океане целые острова величиной со среднюю европейскую страну образовались», — сказал президент России.
Он также прокомментировал ситуацию с ростом тарифов.
«Никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора», — отметил Путин.
При этом он подчеркнул, что вопрос об уровне тарифов на вывоз мусора требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения.
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