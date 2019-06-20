Путин прокомментировал ситуацию с мусорной реформой

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с мусорной реформой в стране.

«Мы десятилетиями накапливали мусор, отходы бытовые, и никто этим как следует никогда не занимался», — сказал российский лидер.

По его словам, это огромная проблема.

«Усугубляется это ещё и тем, что у нас общество превратилось всё-таки в значительной степени в общество потребления», — заявил Путин.

Он добавил, что появляется новая упаковка, много пластика.

«В Тихом океане целые острова величиной со среднюю европейскую страну образовались», — сказал президент России.

Он также прокомментировал ситуацию с ростом тарифов.

«Никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора», — отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что вопрос об уровне тарифов на вывоз мусора требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения.

RT ведёт прямую трансляцию.