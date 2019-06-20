Путин прокомментировал ситуацию с мусорной реформой

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с мусорной реформой в стране.
Путин прокомментировал ситуацию с мусорной реформой
  • РИА Новости

«Мы десятилетиями накапливали мусор, отходы бытовые, и никто этим как следует никогда не занимался», — сказал российский лидер.

По его словам, это огромная проблема.

«Усугубляется это ещё и тем, что у нас общество превратилось всё-таки в значительной степени в общество потребления», — заявил Путин.

Он добавил, что появляется новая упаковка, много пластика.

«В Тихом океане целые острова величиной со среднюю европейскую страну образовались», — сказал президент России.

Он также прокомментировал ситуацию с ростом тарифов.

«Никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора», — отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что вопрос об уровне тарифов на вывоз мусора требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить