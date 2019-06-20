«Вопрос в доказательной базе»: Госдума проверит правоприменение по «антинаркотической» статье УК РФ
- Здание Государственной думы РФ
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Профильные комитеты Государственной думы РФ проведут анализ правоприменительной практики по двум статьям Уголовного кодекса, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Речь идёт о статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и статье 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности») УК РФ.
Спикер Госдумы уточнил, что соответствующие поручения даны главе комитета по законодательству и государственному строительству Павлу Крашенинникову и председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискарёву.
«Они сделают необходимые запросы в правоохранительные органы и Генпрокуратуру для того, чтобы уже полную информацию получить», — заявил Володин, уточнив, что итоги этой работы будут впоследствии опубликованы.
По словам Пискарёва, парламентарии «в течение ближайших дней» проведут рабочие встречи с представителями профильных ведомств, в том числе Министерства внутренних дел, Следственного комитета России, Генеральной прокуратуры и Национального антинаркотического комитета. В рамках этих совещаний будут детально обсуждаться вопросы правоприменительной практики по указанным статьям и необходимости внесения в них тех или иных поправок.
Пискарёв уточнил, что в случае со статьей 303 УК РФ «речь будет идти об усилении ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности».
Как подчеркнул парламентарий, такой подход необходим для того, чтобы соблюдался главный принцип правосудия: «Каждый, кто совершил преступление, должен понести наказание, при этом не должен быть наказан ни один невиновный».
Ранее в Госдуме уже подготовили законопроект о смягчении уголовного наказания за приобретение и хранение наркотиков не для перепродажи в тех случаях, когда установлено, что человек болен наркоманией. Комментируя эту инициативу, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала максимально дифференцированно подходить к норме закона по общественно опасному деянию.
«Я, конечно, за то, чтобы не было таких случаев привлечения к уголовной ответственности, как по «маковому делу», когда за продажу пищевого мака люди — и это не единичные случаи — были привлечены к уголовной ответственности», — заявила омбудсмен.
Вместе с тем она отметила важность того, чтобы суд не ограничивался показаниями сотрудников правоохранительных органов при доказательстве совершения преступления и формировал более серьёзную доказательную базу.
В свою очередь, первый замглавы МВД России Александр Горовой на этой неделе заявил, что руководство ведомства будет принимать «самые жёсткие меры» по отношению к сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе доказательств.
«Сегодня действительно был повод по определённой ревизии 228-й статьи в сторону возможного смягчения санкции. Но это надо оценивать очень комплексно... Те, кто говорит, что была провокация с доказательной частью, — мы однозначно будем принимать самые жёсткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали», — заявил Горовой.
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- РИА Новости
- © Денис Абрамов
«Нельзя, чтобы все ходили и боялись полицейских»
По словам адвоката, специалиста по международному праву Марии Ярмуш, в рамках предстоящей работы профильные комитеты Госдумы будут прежде всего анализировать правоприменительную практику по статье 228.
Собеседница RT отметила, что зачастую, как в деле журналиста Ивана Голунова, суд выносит приговор на основании показаний сотрудников правоохранительных органов, которые наиболее заинтересованы в определённой раскрываемости преступлений. Более того, часто по «антинаркотическим» статьям у людей находят столько вещества, сколько нужно для квалификации дела «в крупном размере».
«Действительно ли наркотик был в таком количестве, или там добавили средств, чтобы вес был для крупного размера и человек получил большой срок? Никто это не проверяет, поэтому есть много аспектов, прежде всего, формирование доказательной базы», — заявила Ярмуш.
Она также рассказала, что многие юристы выступают за внесение изменений в законодательные нормы, согласно которым определяющим должен быть не вес обнаруженного наркотического вещества, а количество наркотика в этом весе.
«Это хорошее движение в рамках законотворчества. Правильное направление выбрали законодатели после того, как журналист, по сути, был незаконно привлечён к уголовной ответственности. Изначально его привлекли, благо, действия коллег помогли разобраться всем в этой ситуации, но проблема осталась», — отметила адвокат, выразив мнение, что внесение изменений в УК позволит не допустить таких случаев с другими гражданами РФ.
Она добавила, что на фоне планомерного ужесточения наказания по «антинаркотическим» статьям поток наркотиков в страну принципиально не уменьшился. Поэтому государственная работа должна вестись также в сфере предотвращения употребления запрещённых веществ и реабилитации людей с зависимостью, чтобы общество и государство не отворачивалось от наркоманов, уверена Ярмуш.
«Самое страшное — когда наркотики могут подбросить полицейские... Как государство будет менять эту ситуацию, зависит от законодателей и от судей, от разъяснений Верховного суда. Мне как семейному адвокату много раз говорили клиентки, что их состоятельных и влиятельных мужей пугают, что если они будут бороться за имущество, то у них найдут наркотики», — рассказала юрист.
«Нельзя, чтобы все ходили и боялись полицейских. Никто не застрахован — и это страшно», — подытожила Ярмуш.
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