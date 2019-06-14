Письмо генпрокурору: депутат просит проверить дело осуждённого за наркотики журналиста из Иванова

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов просит генпрокурора Юрия Чайку разобраться в деле журналиста из Иванова Андрея Евгеньева. Обстоятельства его задержания очень похожи на то, что произошло с Иваном Голуновым. Адвокаты Евгеньева утверждают, что их подзащитному в 2016 году подбросили наркотики и избили его. Юристы, коллеги и родственники журналиста указывают на многочисленные нестыковки в деле, которые, впрочем, не помешали вынести обвинительный приговор и отправить его в тюрьму, где он находится до сих пор.

В пятницу депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой разобраться в уголовном деле журналиста из Иванова Андрея Евгеньева, который был задержан в столице осенью 2016 года. Его история очень напоминает ситуацию, в которой оказался журналист «Медузы» Иван Голунов.

«13.10.2016 года А. Евгеньев был задержан в Москве, при себе у него были обнаружены наркотические вещества, которые, как указывает сам А. Евгеньев, были ему подброшены», — пишет Шаргунов, отмечая, что полицейские могли избить Шаргунова.

Депутат отметил, что в ходе разбирательств сторона защиты указывала на ряд обстоятельств и материалов уголовного дела, которые свидетельствовали о том, что Евгеньев может быть невиновен, а также на то, что мог быть совершён служебный подлог.

«В связи с вышеизложенным прошу Генеральную прокуратуру РФ провести проверку по прилагаемому обращению и в случае выявления нарушений действующего законодательства принять необходимые меры прокурорского реагирования», — написал Шаргунов.

В 2016 году журналист, ранее работавший в ГТРК в Иванове, переехал в столицу, устроившись на телеканал «Звезда». По данным ивановских СМИ и родных журналиста, Евгеньева задержали вечером 13 октября, когда он шёл к метро «Октябрьское Поле», разговаривая по телефону. В этот момент к нему подошли полицейские.

В участке у него обнаружили пакетики со спайсами, об опасности которых он, кстати, делал материалы ещё во время работы в Иванове.

Защита Евгеньева и он сам уверяли, что в участке его били и унижали, в частности начальник отдела уголовного розыска ОМВД Вячеслав Горнеев. При этом телефонный звонок журналисту сделать не дали, родители узнали, где он, только на следующий день.

Само задержание, как и в случае с Голуновым, официально было оформлено значительно позже, чем произошло на самом деле, что, по словам адвоката, подтверждается биллингом телефона Евгеньева.

«Следователь напирал на то, что доказательством вины Андрея будет переписка в изъятом телефоне. Когда это оказалось липой, телефон из дела вообще исчез, как будто его не было. В протокол при задержании не были внесены ни деньги, ни документы. Только подброшенный спайс. То есть, по их версии, мой сын шёл по улице без ничего, только с этими пакетиками. Хотя девушка, с которой он говорил по телефону в момент задержания, подтверждала факт разговора», — рассказал в беседе с RT отец журналиста Анатолий Евгеньев.

Он признаётся, что его сын, незадолго до этого отслуживший на флоте, довольно резкий парень. «Когда его довольно грубо задерживали, он начал возмущаться, говорить, что он журналист, на что ему Горнеев сказал следующую фразу: «Это ты раньше был журналист, а теперь — наркоман», — вспоминает Анатолий Евгеньев.

Своей вины ни в ходе следствия, ни до сих пор журналист «Звезды» так и не признал.

Ивановский журналист Сергей Кустов, пожалуй, лучше других своих коллег изучил историю Андрея Евгеньева, детально ознакомившись с материалами уголовного дела.

«Я читал все документы, которые были у его отца и адвоката, в том числе обвинительное заключение, приговор, кассационные жалобы. Конечно, на 100% никогда нельзя ничего утверждать, но всё, что я видел, говорит о том, что предъявленные обвинения с реальностью не имеют ничего общего», — отметил в беседе с RT.

Кустов отметил, что избиение Евгеньева полицейскими позже подтвердило исследование на полиграфе, а смывы с руки, как и в ситуации с Голуновым, показали, что наркотики он в руки не брал. Более того, по словам Кустова, полицейские в суде так и не смогли пояснить, откуда они вообще взяли информацию, что Евгеньев может быть причастен к наркоторговле.

«Там целый букет таких фактов, так что это можно назвать только беспределом. У Евгеньева пропал мобильный телефон, который перед этим изъяли полицейские. Фактически мобильник украли. Он был одним из главных доказательств защиты. Да и то, что первый судья даже не стал рассматривать это дело, вернув его на доследование, говорит о многом», — заявил журналист, подчеркивая, что не знаком с Евгеньевым и никогда с ним не общался.

Судья Хорошёвского суда Виктория Котенёва после нескольких заседаний действительно вернула дело на доследование, посчитав его «сырым». Но исправлять недочёты следствие не стало. А когда дело поступило к новому судье Дмитрию Зинякову, тот принял его к рассмотрению. В итоге в конце декабря 2017 года Евгеньева осудили на три года колонии.

Вердикт не остался незамеченным — ещё на стадии следствия о деле Евгеньева писали не только местные СМИ, но и рассказывали на федеральном уровне.

Родные осужденного обращались во все инстанции, написали адресованную ФСБ и Генпрокуратуре петицию, но определённый поворот в истории Андрея Евгеньева произошёл благодаря вмешательству Союза журналистов России.

Весной прошлого года его глава Владимир Соловьёв обратил внимание на нарушения в деле журналиста, передав соответствующие материалы лично главе МВД Владимиру Колокольцеву. Министр поручил разобраться.

УСБ ГУ МВД по Москве провело проверку и с помощью того самого исследования на полиграфе подтвердило факт избиения Евгеньева, а также Никиты Михеенко, задержанного тем же оперативниками по той же ст. 228 УК РФ.

Материалы были переданы в Следственный комитет, который начал расследование по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ОВД «Щукино».

«Следствие, на мой взгляд, идёт довольно вяло, никаких деталей следователь нам не сообщает. Я думаю, что дело завели скорее «благодаря» другой жертве этих полицейских Никите Михеенко. После избиения в отделе они неосторожно отпустили его под домашний арест, так как, в отличие от моего сына, он москвич, и он смог зафиксировать телесные повреждения», — говорит RT Анатолий Евгеньев.

Тем не менее весной этого года Андрея Евгеньева привозили из колонии в Москву, где он участвовал в очной ставке с капитаном Горнеевым и опознал его. Однако пока начальнику угрозыска ОМВД не только не предъявили обвинение, но даже не отстранили от работы.

Стоит отметить, что Андрей Евгеньев пошёл служить в армию, несмотря на отсрочку. Службу проходил в Севастополе, на корабле «Ивановец». Награждён медалями Минобороны «За возвращение Крыма» и «За участие в военном параде Победы» в честь 70-летия освобождения Севастополя. 9 мая 2014 года был участником военно-морского парада кораблей Черноморского флота, когда их приветствовал президент Владимир Путин.

Дело Ивана Голунова

Напомним, что 6 июня сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре задержали журналиста Ивана Голунова. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, при личном досмотре у него было обнаружено «пять свёртков с порошкообразным веществом», после проведения экспертизы было установлено, что в них находилось около четырёх граммов метилэфедрона. Кроме того, позднее в МВД заявили о том, что запрещённые вещества нашли при обыске в квартире журналиста. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4. ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков).

В ходе допроса и судебного заседания, на котором огласили меру пресечения, корреспондент «Медузы» отрицал свою вину. Он связывал уголовное преследование связано со своей профессиональной деятельностью.

«Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чём не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры», — сказал Голунов в зале Никулинского районного суда.

На фоне огромного общественного резонанса уголовное дело было передано из УВД ЗАО в ГСУ ГУ МВД по Москве. В конечном итоге после ряда экспертиз 11 июня было объявлено, что уголовное преследование Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Соответствующие заявление сделал лично глава МВД России Владимир Колокольцев.

После этого участвовавшие в задержании журналиста полицейские были отстранены от службы, в их отношении Следственный комитет начал проверку. Кроме того, глава МВД инициировал увольнение двух генералов — главы Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова. В четверг стало известно, что президент Владимир Путин подписал соответствующий указ и освободил их от должности.