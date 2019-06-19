«С учётом реальной нуждаемости»: Медведев предложил повысить пособие на детей до трёх лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить компенсационное пособие для семей с детьми от полутора до трёх лет. По его словам, выплаты будут увеличены до показателя прожиточного минимума того региона, в котором живёт семья. При этом такая помощь будет адресной, «с учётом реальной нуждаемости», подчеркнули в правительстве.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособие для семей с детьми от полутора до трёх лет с 50 рублей до прожиточного минимума того региона, где они живут. Он пояснил, что такая небольшая сумма возникла из-за того, что поддержку ввели в 1994 году как временную инициативу, но с тех пор ни разу не повышали.

«За 25 лет сумма эта ни разу не повышалась, не индексировалась, и её размер вызывает у людей только недоумение и обиду. В системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно», — подчеркнул Медведев в ходе совещания правительства.

Рассчитывать на компенсационные выплаты в размере прожиточного минимума смогут те семьи, чей доход ниже определённого уровня, который будет определён позднее, пояснил Медведев. По его словам, помощь предлагается выделять «с учётом реальной нуждаемости».

Глава правительства пояснил, что решением этого вопроса занималось три министерства — Минтруд, Минэкономразвития и Минфин. Предложение уже одобрил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, такой шаг позволит эффективнее бороться с бедностью в России.

«По-моему, это абсолютно правильное направление. Это в том духе, в котором я говорю, это конкретно может способствовать снижению бедности», — приводит его слова ТАСС.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребёнком

РИА Новости

© Александр Астафьев

«Всё должно работать на это»

Напомним, 12 мая вступили в силу поправки, упрощающие порядок получения пособий на первого и второго ребёнка. Согласно нововведениям россияне могут обращаться в органы власти не только по месту прописки, но и там, где они фактически живут или пребывают на территории России.

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Претендовать на это пособие могут те семьи, в которых средний подушевой доход не выше полутора прожиточных минимумов региона. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предлагал повысить этот показатель до двух прожиточных минимумов.

«Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые и вторые дети», — говорил он.

Помимо этого планируется индексация материнского капитала. С 1 января 2020 года он вырастет с 453 тыс. рублей до 470 тыс. Об этом в интервью ТАСС заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен составляет 4% — материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тыс.», — сказал он 6 июня.

Напомним, что с 1 января 2018 года семьи, в которых родился первый или второй ребёнок, могут претендовать на единовременную материальную помощь. Такое же право получают те, кто усыновил детей. Эти выплаты были предложены Владимиром Путиным осенью 2017 года. Для их получения подушевой доход в семье должен быть меньше полуторного прожиточного минимума.

Отметим, что общее число россиян, находящихся за чертой бедности (чьи доходы ниже прожиточного минимума), за 2018 год снизилось на 400 тыс. человек, до 12,9% от всего населения. Об этом ранее рассказывала заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в интервью «Известиям». При этом задача, сформулированная ещё Владимиром Путиным, — снижение числа бедных в два раза.

«Часто задают вопрос: почему нет национального проекта по этому поводу? Но по этой цели и не может быть никакого национального проекта — всё должно работать на это», — подчёркивала Голикова.

Так, в послании Федеральному собранию Путин призвал в разработке социальной политики исходить из принципа адресности — доводить её до каждой семьи и разбираться в причинах бедности в индивидуальном порядке.

«Подчеркну: и в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в её проблемах. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека «немного» где-то и как-то не вписываются в формальные критерии той или иной нашей программы», — говорил глава государства.