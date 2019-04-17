«Особенные задачи»: о чём говорил Медведев в отчёте о деятельности правительства РФ за 2018 год

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с докладом об итогах работы правительства в 2018 году и основных направлениях деятельности на ближайшие годы. Основной акцент в своём выступлении премьер сделал на динамике социально-экономического развития страны в рамках реализации нацпроектов. Медведев рассказал о мерах, принимаемых для снижения уровня бедности и улучшения ситуации в области демографии, здравоохранения и образования. Кроме того, председатель правительства рассказал об адаптации российской экономики к неблагоприятным внешним факторам и шагах по созданию более благоприятного делового климата в стране.

В среду, 17 апреля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и другие члены правительства выступили в Госдуме с отчётом о деятельности кабмина в 2018 году. Основной акцент в докладе был сделан на ходе реализации майских указов президента, динамике социально-экономического развития страны и его дальнейших перспективах.

«Задачи 2018 года, безусловно, особенные — по масштабу и глубине преобразований, которые нам предстоит совершить. И что у нас для этого есть? У нас есть девять национальных целей развития, которые президент поставил в своём майском указе. У нас есть 12 национальных проектов с финансированием почти в 26 трлн рублей. Это беспрецедентная цифра. Но самое главное, в нашей стране живут 146,8 млн человек, для которых и вместе с которыми мы всё это и делаем», — заявил Медведев в начале своего выступления.

По его словам, для развития социальной сферы в ближайшие три года будет выделено в общей сложности более 2,6 трлн рублей на проекты в области демографии, здравоохранения и образования. При этом премьер признал, что сегодня жизнь в России «далека от идеала... многим людям трудно, некоторые просто выживают».

«Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны. При этом бедность, конечно, тоже разная, её причины у каждого свои», — констатировал Медведев.

В связи с этим глава кабмина призвал разбираться в каждом конкретном случае, чтобы поддержка от государства нуждающимся была по-настоящему адресной. В рамках этой работы создаётся так называемый реестр малообеспеченных семей, в котором будет содержаться максимально полная информация о тех, кому нужна государственная помощь. Этот пилотный проект запущен в восьми регионах РФ.

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Премьер напомнил, что в 2018 году дважды повышался МРОТ (на базе которого рассчитываются некоторые пособия), были проиндексированы социальные выплаты и зарплаты бюджетников. В результате этой работы число бедных россиян уменьшилось, отметил Медведев, «не так, конечно, как нам бы всем хотелось, но на 400 тысяч человек».

В рамках проводимой работы по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи в регионах создано 350 фельдшерско-акушерских пунктов, закуплено 246 мобильных медицинских комплексов. Кроме того, постоянно расширяется программа «Земский доктор», которая в 2018-м охватила города с населением до 50 тыс. человек. Увеличивается число районов, в которых работает санитарная авиация. Медучреждения получают быстрый интернет, который открывает возможности для проведения телеконсультаций и консилиумов с крупными медцентрами.

В части, касающейся здоровья матери и ребёнка, Медведев сообщил о завершении масштабного проекта по сооружению перинатальных центров, число которых достигло 56 (не считая созданных самими регионами). В ближайшие шесть лет планируется построить и реконструировать 40 детских больниц и отделений.

Продолжается работа по переоснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Во всех регионах создаётся сеть центров амбулаторной онкологической помощи, а в 18 субъектах Российской Федерации — так называемые референс-центры. Ведётся модернизация диспансеров и больниц, в которых лечат онкологию.

«Начиная с этого года на лечение таких больных и проведение им химиотерапии мы дополнительно направили 70 млрд рублей. А всего за шесть лет вложим в борьбу с онкологией около одного триллиона», — заявил Медведев.

Касаясь вопроса медикаментозного обеспечения льготников, глава правительства сообщил о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, в который сейчас входят 735 препаратов. В отношении этих лекарств продолжается совершенствование механизмов госрегулирования цен, чтобы они не дорожали. Также в финансируемую из федбюджета программу «7 нозологий» включены ещё пять орфанных заболеваний, препараты для лечения которых стоят очень дорого.

Кроме того, в рамках профилактических мероприятий ставка делается на диспансеризацию, которую в 2018 году прошли порядка 22 млн россиян, а к концу 2019-го эта цифра должна превысить 60 млн человек. В частности, данная процедура становится ежегодной для людей старше 40 лет, а в течение двух лет должна пройти всероссийская диспансеризация.

«Нужно сделать так, чтобы люди не бегали между поликлиниками, а имели возможность обойти врачей в одной медицинской организации либо по месту работы. А если будет выявлено заболевание — получить рекомендации и продолжить лечение. И всё это — в свободный оплачиваемый день, который обязаны предоставить работодатели. Это очень существенное условие», — подчеркнул премьер.

В централизованной клинико-диагностической лаборатории ГКБ №67 им. Ворохобова

РИА Новости

© Евгений Биятов

«Жить долго и активно»

В ходе своего выступления премьер обратил внимание на то, что в России впервые появился отдельный федеральный проект для пожилых людей, направленный на повышение уровня их жизни.

«Жить долго и активно означает не только заботиться о здоровье, но и заниматься тем, что нравится, чувствовать себя нужным... Но если человеку уже трудно жить одному и ему требуется уход, то начиная со следующего года мы будем создавать условия в сфере социального обеспечения, которые должны в максимальной степени приближаться к домашним», — рассказал Медведев.

По его словам, в 2019 году в 12 регионах стартовал проект по совершенствованию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами. Глава кабмина также констатировал, что сегодняшний уровень пенсий далёк от того, чтобы обеспечить достойную и интересную жизнь людям старшего возраста. Поэтому для увеличения дохода пенсионеров был принят ряд мер по изменению параметров пенсионной системы и индексации пенсий.

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Ещё одно направление работы правительства — поддержка семей с детьми, которым зачастую требуется помощь государства. Премьер сообщил, что в ближайшие шесть лет порядка 80% расходов в рамках нацпроекта «Демография» пойдёт на детские пособия, льготную ипотеку и создание мест в дошкольных учреждениях.

«Существенной помощью для семей при рождении второго ребёнка или последующих детей стала льготная ипотека (по ставке 6%), которая пойдёт на покупку жилья на первичном рынке. Кроме того, мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий ребёнок и последующие дети», — рассказал Медведев.

Он добавил, что с 1 июля 2019 года практически в два раза вырастут выплаты неработающим родителям, которые воспитывают детей-инвалидов. Эта мера коснётся порядка полумиллиона семей.

Отдельным направлением работы является создание ясельных групп для детей в возрасте до трёх лет, чтобы родители могли быстрее вернуться на работу (если они хотят этого). По словам премьера, в 2018-м и в начале 2019 года на эти цели из бюджета направлено свыше 85 млрд рублей, а в целом вопрос с местами в яслях должен быть решён в ближайшие три года.

«Это проблема, когда в ясли имеется очередь. Но с другой стороны, хорошо, что в стране много детей, хотя сегодня мы остро ощущаем демографическое эхо 1990-х годов, когда в России смертность превысила рождаемость», — отметил Медведев.

Он добавил, что демографы назвали это явление «русским крестом» и призвал избежать нового демографического провала. Также важную роль в улучшении социально-экономической ситуации в стране играет создание современной школы, где развивается цифровая среда и дети учатся в одну, а не в несколько смен.

«По итогам прошлого года и с начала этого в эксплуатацию введено 30 школ более чем на 22 тыс. мест. Сейчас идёт строительство ещё 52 школ приблизительно на 42 тыс. мест. На эти цели из федерального бюджета мы предоставили субсидии 78 регионам, в общей сложности около 25 млрд рублей», — рассказал Медведев.

Кроме того, начинается строительство малокомплектных школ в сельской местности и посёлках городского типа. Премьер подчеркнул, что такие учебные заведения в значительной части случаев позволяют сохранить тот или иной населённый пункт.

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Глава кабмина также сообщил, что сейчас готовятся предложения, которые позволят обеспечить школьников полноценным, сбалансированным горячим питанием, нормы которого должны будут соблюдаться по целому ряду позиций. Кроме того, реализуются проекты дополнительного образования и ранней профориентации.

«Неплохие результаты есть и в высшей школе. За десять лет представительство российских вузов в мировых рейтингах, как только мы этим начали заниматься, выросло с двух до 47 университетов... Но закончить университет мало, надо, чтобы человек, который его закончил, без труда мог найти себе достойную работу. И в этом смысле мы совершенствуем целевое обучение», — подчеркнул Медведев.

В частности, утверждаются квоты на целевое обучение за счёт федерального бюджета для поддержки специальностей, наиболее остродефицитных для экономики страны. В рамках нацпроекта «Наука» наряду с развитием передовой инфраструктуры современных лабораторий и научных исследований продолжается налаживание тесного сотрудничества между вузами, научными организациями и бизнесом.

В ближайшие три года в России должно появиться по меньшей мере 15 научно-образовательных центров, которые станут площадкой для проектов полного инновационного цикла. Кроме того, на базе ведущих университетов в каждом федеральном округе будут работать восемь специализированных учебно-научных центров, которые будут готовить специалистов на принципах непрерывного образования — от школы до вуза.

Премьер-министр добавил, что власти намерены продолжать внедрение цифровых технологий в работу министерств и ведомств, поскольку это позволяет перейти от репрезентативных выборок к анализу больших массивов данных в потоковом режиме — в интересах бизнеса, граждан и всего государства в целом.

Зал заседаний Госдумы РФ

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Всё, что тормозит работу, нужно убирать»

Глава кабмина отметил, что ещё одна национальная цель заключается в планомерном улучшении жилищных условий россиян (не менее 5 млн семей ежегодно) с одновременным улучшением городской среды. Только за 2018 год было введено в эксплуатацию более миллиона квартир (75,7 млн кв. м) и 230 тыс. жилых домов (32 млн кв. м). Планируется разработать отдельную программу по развитию индивидуального жилищного строительства.

Впервые за историю новой России средняя ставка по ипотеке снизилась до 9,56%. С помощью этого инструмента заключается больше половины всех сделок, а за год выдано 1,5 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3 млрд рублей. Из аварийных домов расселено порядка 700 тыс. человек, и в 2019 году эта программа продолжится для аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2012-го.

Продолжается программа капремонта, а переход строительства жилья на проектное финансирование должен исключить появление новых обманутых дольщиков, поскольку застройщик больше не сможет привлекать средства людей напрямую. На завершение строительства домов россиян, уже столкнувшихся с этой проблемой, в 2019 году будет выделено около 8 млрд рублей.

Кроме того, правительство планирует продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года. Продолжается строительство и реконструкция дорог и федеральных трасс, урегулирование экологических проблем. Только в 2018 году было ликвидировано 28 опасных свалок, а до 2024 года планируется убрать более 190 таких объектов.

Российская экономика продолжает успешно адаптироваться к неблагоприятным внешним условиям, включая торговые войны, санкции и замедление глобальной экономики. На этом фоне растут инвестиции и валовой внутренний продукт, наращиваются международные резервы и сокращается внешний долг, стабильной остаётся ситуация на рынке труда.

«Сегодня наша задача — не просто сохранить макроэкономическую стабильность. Наша задача — выйти на темпы выше мировых и уверенно закрепиться в пяти крупнейших экономиках мира... Нужно добиться, чтобы хорошая макроэкономическая динамика не осталась для людей только новостью из телевизора, а стала фактом их повседневной жизни», — подчеркнул Медведев.

Для этого необходимо улучшать деловой климат и привлекать в страну частный бизнес. В частности, для этого перестраивается сфера контроля и надзора, продолжается совершенствование законодательства (включая создание нового Кодекса об административных правонарушениях), идёт вовлечение негосударственных организаций в социальную сферу, создаётся система стимулов и гарантий для привлечения инвестиций.

Кроме того, по целому ряду пунктов растёт промышленное производство. Причём глава кабмина подчеркнул, что поддержка предприятий напрямую помогает развитию конкретных регионов, создаёт необходимые точки роста.

«Поддерживая промышленность, мы не просто увеличиваем выпуск конкретной продукции, мы тем самым помогаем развитию тех регионов, где находятся эти предприятия, сохраняем и создаём новые рабочие места, укрепляем их экономику. Регионы живут очень по-разному, есть богатые, есть совсем небогатые. Главная цель — помочь каждому региону найти внутренние точки роста», — отметил Медведев.

Вместе с тем основная работа по развитию территорий пойдёт в рамках нацпроектов, которые должны быть полностью заточены под специфику конкретного региона. На эти цели в 2019 году запланировано около 600 млрд рублей, а для регионов с низким уровнем социально-экономического развития правительство намерено подготовить дополнительные меры.

«Будем делать всё, чтобы деньги, которые поступают в регионы, начали работать как можно быстрее. Они должны строго по графику превращаться и в новые детские сады, и в поликлиники, в дороги, в благоустроенные парки. И, конечно, всё, что тормозит работу, нужно убирать», — добавил премьер.