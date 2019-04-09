Экология, развитие инфраструктуры и санкции: о чём говорил Путин на Арктическом форуме в Петербурге

Санкции против России не остановят развитие страны, в том числе реализацию проектов в Арктике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». В ходе дискуссии с лидерами Швеции, Норвегии, Исландии и Финляндии Путин также рассказал о российской стратегии развития Арктического региона до 2035 года, отметив особую важность совместной работы с иностранными партнёрами. Кроме того, президент уделил внимание вопросам экологии. Впрочем, не обошлось без обсуждения проблем, не относящихся к региону, в том числе напряжённой ситуации между Москвой и Вашингтоном.

Во вторник, 9 апреля, стартовал V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога». Для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий в Санкт-Петербург приехали лидеры стран этого региона Земли.

Так, в пленарном заседании, темой которого стала «Арктика. Океан возможностей», приняли участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, её коллега из Швеции Стефан Лёвен, а также лидеры Финляндии и Исландии Саули Ниинистё и Гудни Торлациус Йоханнессон.

«Я искренне приветствую всех вас в Петербурге, в Северной столице России, в городе, история которого тесно связана с организацией легендарных арктических экспедиций, с промышленным освоением этого уникального региона, сохранением его природы и самобытной культуры», — заявил Путин в своём вступительном слове.

Глава государства выразил признательность зарубежным гостям за готовность к сотрудничеству и понимание общей ответственности за будущее Арктики. Он также напомнил, что в 2021 году РФ станет председателем в Арктическом совете (в него входят Дания, Швеция, Канада, Норвегия, Исландия, Финляндия, США).

«Мы предлагаем всем странам — участницам этой организации, а также другим государствам сотрудничество в Арктике. Приоритеты нашего председательства — жизненно важные темы для развития Арктики: продвижение природосберегающих технологий во всех сферах — в промышленности, на транспорте и в энергетике», — добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что ресурсы, которые будут добыты при освоении Арктики, должны быть поставлены «на службу человечеству».

Стратегия развития Арктики до 2035 года

В этом году российские власти намерены подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По словам Владимира Путина, в рамках мероприятий необходимо будет вывести все арктические регионы на уровень не ниже среднероссийского, при этом обязательно учесть проблемы коренных и малочисленных народов Севера.

«Особое внимание — развитию транспорта и другой опорной инфраструктуры. Хорошо понимаем, что это основа, необходимая база для будущих инвестиций и бизнес-инициатив», — пояснил президент России.

В этой связи правительству поручено ускорить разработку закона об особой системе предоставления льгот для инвесторов в Арктике. Закон должен быть принят Госдумой в осеннюю сессию. Вместе с тем российские власти намерены использовать все инструменты по поддержке инвестиций, в том числе уже опробованные в рамках программ развития регионов Дальнего Востока России.

«В частности, конкурентной и обоснованной должна быть плата за ледокольное сопровождение судов. Государство потому и вкладывает свои средства в эту сферу, чтобы минимизировать тарифную нагрузку на перевозчиков, на бизнес», — добавил он.

Reuters

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Путин обозначил ещё одну задачу — сделать Северный морской путь «безопасным и выгодным для грузоотправителей», поскольку предполагается, что уже к 2025 году объём грузоперевозок по этому маршруту будет достигать 80 млн тонн. Также для этих целей к 2035 году состав арктического флота РФ будет насчитывать не менее 13 тяжёлых линейных ледоколов, в том числе девять атомных.

«Приглашаем наших зарубежных партнёров к совместной работе по созданию портов-хабов в конечных точках трассы, имею в виду Мурманский транспортный узел и портовую инфраструктуру в Петропавловске-Камчатском», — заметил Путин.

Экология

Отдельной темой дискуссии лидеров стала экологическая ситуация в регионе. Как отметил российский лидер, экологические угрозы являются главной проблемой Арктики.

«К сожалению, в Арктике идёт оттепель, это правда. Температура в Арктике повышается в четыре раза быстрее, чем на планете в целом», — заметил Путин.

Вместе с тем он отметил вклад Финляндии в решение ключевых вопросов сохранения арктической природы. Кроме того, глава государства рассказал о более 80 тыс. тонн отходов, которые были вывезены и утилизированы с 2012 года в ходе генеральной уборки Арктики, проведённой российской стороной.

«В ближайшие годы в рамках федерального проекта «Чистая среда» мы ликвидируем шесть крупных объектов накопленного экологического вреда в Архангельской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Якутии. Также предстоит очистить акваторию Кольского залива на площади свыше 200 квадратных километров», — заметил президент РФ.

Также он призвал коллег предусмотреть дополнительные меры по развитию эко-туризма и созданию необходимой инфраструктуры.

Военная напряжённость в регионе

В Арктике нет особой военной напряжённости, подчеркнул Владимир Путин. При этом глава государства напомнил о учениях в этом регионе, которое провело НАТО. Речь идёт о военных манёврах Trident Juncture («Единый трезубец»), состоявшихся в Норвегии осенью 2018 года. Они стали крупнейшими за 16 лет.

«Мы таких учений не проводим. Мы провели крупные учения, но это было очень далеко от зоны ответственности НАТО, это было на востоке», — подчеркнул Путин.

Глава государства также подчеркнул, что российская сторона всегда приглашает иностранных наблюдателей на свои учения.

Ещё одним вопросом стала авиационная активность в зоне Балтийского моря в Арктике. Путин подчеркнул, что у России она «на порядок ниже», чем у НАТО. При этом в альянсе отказались от предложения летать только с включёнными транспондерами. Он подчеркнул, что это абсолютно здравая инициатива, хоть и непростая с технической точки зрения.

«Для нас тоже непростое (решение. — RT), но я такое поручение Минобороны, Генштабу дал, они готовы его реализовать. Но пускай НАТО тоже реализует — тогда будет понятно, какой военный самолёт где летит, где он в данный момент времени находится», — заметил президент России.

О ситуации с США и двусторонних отношениях

Россия готова к возобновлению равноправного диалога с США, в том числе по вопросам, представляющим интерес для всего человечества. Между тем он указал, что на данный момент в Соединённых Штатах происходит кризис политической системы, чего ещё не было в истории.

«Ситуация внутриполитическая в США легче не стала, какие-то новые поводы ищут для атак на президента Трампа... Да, идёт острая предвыборная борьба, но если кандидатура побеждает, то тогда с этим все соглашаются, всегда так было, и объединяются вокруг главы государства для реализации общенациональных задач. Ничего подобного сейчас мы в Штатах не видим, наоборот, раскол продолжается», — пояснил российский лидер.

При этом глава государства назвал «полным бредом» обвинения против главы Белого дома Дональда Трампа в том, что он якобы вступил в сговор с Москвой, чтобы одержать победу на президентских выборах. При этом недавно было завершено расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией. Следствие не нашло никаких доказательств или признаков сотрудничества между сторонами.

При этом на вопрос о том, готов ли российский лидер принять приглашение Дональда Трампа и отправиться в США, Путин ответил, что ситуация «должна созреть», процитировав произведение Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок».

«Там есть такая фраза: «Приезжайте в гости, старушка-мама будет очень рада», но адреса не оставил. Ситуация должна созреть», — ответил глава государства.

Санкции

По словам российского президента, будущее страны не зависит от санкций, а основывается на внутреннем развитии и эффективном использовании собственных экономических ресурсов. При этом ограничительные меры стали элементом конкурентной борьбы в мире, добавил Путин.

«Лучше бы без всяких ограничений, которые искажают рынок, искажают мировую торговлю, ведут к замедлению темпов роста мировой экономики. Лучше без этого обойтись, но реализации российских планов освоения минеральных ресурсов, вообще просто развитию это не помешает», — призвал он.

Российский лидер призвал мировое сообщество вернутся к соблюдению элементарных норм международного права и напомнил, что любые рестрикции, которые не согласованы Советом Безопасности ООН, являются незаконными. Путин также обратился к данным Еврокомиссии, которая подсчитала, что санкционная война нанесла больший ущерб Евросоюзу, чем России: потери ЕС — примерно €50 млрд, потери России — около €25—26 млрд.

Между тем президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Москва является виновной в том, что стала объектом для санкционного давления. В этой связи Путин напомнил, что дискуссия касается Арктики, а не Крыма, и обратился к лидерам иностранных государств с призывом к сотрудничеству и координации в этом регионе.

«Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременно мер, чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым превратился бы в пустыню», — подчеркнул он.