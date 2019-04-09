Путин рассказал, от чего зависит будущее России

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога», заявил, что будущее России зависит не от санкций, а от демократических преобразований в политике и экономике.

«Будущее России не зависит от санкций. Будущее России зависит только от нас, от того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан, насколько мы сможем эффективно всё это использовать, насколько мы сможем эффективно использовать внутренние ресурсы российской экономики», — сказал он.

Путин указал на то, что у России «замечательная наука, образование».

«Мы всё это должны поддерживать в нужном состоянии и двигать вперёд. Я уверен, что у нас это получится, в том числе при реализации национальных проектов. Но санкции — это инструмент, который, если мы хотим, чтобы это действовало, должен быть вложен исключительно в руки Совета Безопасности ООН», — добавил он.

Летом 2018 года Путин заявлял, что будущее России надёжно обеспечено благодаря талантливым и трудолюбивым людям.

RT ведёт прямую трансляцию.