Путин о будущем России: всё будет хорошо

Президент России Владимир Путин заявил, что будущее страны надёжно обеспечено благодаря талантливым и трудолюбивым людям.

12 июня российский лидер вручил государственные премии выдающимся россиянам.

«Каждый из нас, безусловно, думает о будущем нашей страны, о будущем нашей родины, о будущем России. А оно, это будущее, фундамент этого будущего, конечно, создаётся сегодня», — сказал Путин.

По его словам, будущее создаётся талантливыми и трудолюбивыми людьми.

«Мы знаем и видим, что, когда есть такие архитекторы, которые представлены сегодня здесь, как наши лауреаты, это будущее налажено, обеспечено. Всё будет хорошо», — добавил президент.

RT вёл прямую трансляцию.