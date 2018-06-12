Путин о будущем России: всё будет хорошо
- Reuters
12 июня российский лидер вручил государственные премии выдающимся россиянам.
«Каждый из нас, безусловно, думает о будущем нашей страны, о будущем нашей родины, о будущем России. А оно, это будущее, фундамент этого будущего, конечно, создаётся сегодня», — сказал Путин.
По его словам, будущее создаётся талантливыми и трудолюбивыми людьми.
«Мы знаем и видим, что, когда есть такие архитекторы, которые представлены сегодня здесь, как наши лауреаты, это будущее налажено, обеспечено. Всё будет хорошо», — добавил президент.
RT вёл прямую трансляцию.