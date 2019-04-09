«Океан возможностей»: какие вопросы обсудит Путин со скандинавскими лидерами на арктическом форуме в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал международный форум «Арктика — территория диалога». Центральные темы конференции — перспективы развития Северного морского пути и освоение природных богатств региона. Участие в форуме примут президент России Владимир Путин, а также лидеры скандинавских стран. Примечательно, что в Петербург не приехали высокопоставленные чиновники США. По словам экспертов, Вашингтон не готов к диалогу с Москвой в области арктической политики. Как полагают аналитики, Европа, в свою очередь, рассчитывает на укрепление сотрудничества с Россией в заполярном регионе.

В Санкт-Петербурге стартовал V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога». В программе мероприятия запланировано обсуждение перспектив развития Северного морского пути, проблем экологии и ответственного природопользования в Арктике, освоение арктического шельфа, производство и использование сжиженного природного газа (СПГ), изменение климата и межгосударственное сотрудничество в Заполярье. Организаторы форума выделяют три направления дискуссий: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».

В пленарном заседании на тему «Арктика. Океан возможностей» 9 апреля примут участие президент России Владимир Путин, а также лидеры скандинавских государств: президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, глава шведского правительства Стефан Лёвен, а также президент Исландии Гудни Торласиус Йоханнессон.

«Основное внимание будет уделено вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктики, сохранения уникальных арктических экосистем, повышения качества жизни населения региона и укрепления в этих целях международного сотрудничества», — рассказал ранее помощник российского президента Юрий Ушаков.

Широкий интерес

Кроме того, участие в форуме примут министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Аркен Имирбаки, посол Франции в РФ Сильви-Аньес Берманн, генеральный директор департамента международных отношений в сфере экономики МИД Испании Кристина Серрано Леаль, посол по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД Южной Кореи Пак Хын Кён, посол по особым поручениям по вопросам Арктики Европейской внешнеполитической службы Мари-Энн Конинскс, генеральный директор по вопросам Арктики, Восточной Европы и Евразии МИД Канады Элисон Леклэр, помощник замминистра департамента внешней политики Японии Кансукэ Нагаока и комиссар комиссии США по исследованию Арктики Дэвид Бентон.

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Форум вызвал интерес и у представителей российского и мирового бизнеса. Среди участников — председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов, глава концерна Total в России Арно Ле Фолль, старший вице-президент по связям с органами государственной власти Kinross Gold Corporation Майк ван Аккой и другие. В общей сложности, как отмечает РИА Новости, в мероприятии примут участие представители 300 российских и 46 иностранных компаний.

В интервью RT директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов отметил, что форум «Арктика — территория диалога» — это одна из ключевых площадок в мире для обсуждения международной арктической проблематики».

«Россия является бесспорными лидером в Арктике, — подчеркнул в разговоре с RT Добромелов. — Наша страна обладает уникальным опытом, компетенциями, уникальными технологиями для её развития.Оценивая роль и вклад России в развитие региона, представители ведущих арктических и не только государств приехали в Санкт-Петербург».

Эксперт отмечает высокий интерес к мероприятию, казалось бы, таких далёких от Арктики стран, как Южная Корея и Китай. По его мнению, для них особое значение имеет потенциал Северного морского пути, использование которого позволяет серьёзно сократить сроки переброски товаров из Тихоокеанского региона в Европу и обратно. Также иностранные инвесторы проявляют интерес к освоению нефтегазовых богатств Арктического региона.

Атомный ледокол «50 лет Победы» в Северном Ледовитом океане

РИА Новости

© Вера Костамо

Примером расширения сотрудничества с РФ, по мнению эксперта, является проект «Ямал СПГ», в котором, кроме российской компании «НОВАТЭК», участвуют французский нефтегазовый гигант Total и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).

«Развитие проекта «Ямал СПГ» показывает гибкость России по реализации различных инвестиционных проектов и готовность нашей страны к диалогу с международными лидерами для сотрудничества в Арктике», — считает Добромелов.

Скандинавский акцент

Как сообщает пресс-служба Кремля, на полях форума «Арктика — территория диалога» запланированы встречи Владимира Путина с руководителями Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии. Российский президент и скандинавские лидеры планируют «обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные международные темы и региональную проблематику с акцентом на вопросах взаимодействия в Арктике».

При этом нынешний форум в Санкт-Петербурге станет первым, в котором Швецию будет представлять глава исполнительной власти страны. По словам пресс-службы правительства Швеции, которые приводит РИА ФАН, в Стокгольме надеются, что петербургский форум поможет наладить «политический диалог с Россией и другими странами-участницами по ряду вопросов, связанных с Арктикой».

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Президент Финляндии Саули Ниинистё принимает участие в арктическом форуме уже третий раз, его исландский коллега Гудни Торласиус Йоханнессон — второй, а премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и глава шведского правительства Стефан Лёвен на нынешнем форуме ещё не бывали.

«Впервые за последние годы в Россию приезжает столь крупная делегация высокопоставленных гостей из скандинавских государств. Особенно приятно удивляет визит премьер-министров Норвегии и Швеции. После 2014 года эти страны достаточно сильно отдалились от Москвы из-за обострившейся конфронтации Запада с Россией», — отметил в разговоре с RT профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО, эксперт по геополитическим проблемам современной Арктики Лев Воронков.

По словам аналитика, приезд скандинавских лидеров демонстрирует, что они стремятся вести прагматичную политику.

«Одно дело — демонстрация солидарности с альянсом, Европой и США, и совсем другое дело — это решение конкретных проблем в регионе. А этот процесс невозможен без России, причём даже на национальном уровне. Например, в Норвегии существует концепция развития северных территорий, ключевым пунктом которой является тесное сотрудничество с РФ, в частности с Мурманской областью», — отметил политолог.

На переговорах с Саули Ниинистё, по информации Юрия Ушакова, планируется затронуть вопросы двустороннего и международного сотрудничества с учётом текущего председательства Хельсинки в Арктическом совете — международной межправительственной организации, объединяющей страны приполярной зоны (Россию, Финляндию, Норвегию, Швецию, Исландию, США и Канаду).

Мурманская область, Россия

globallookpress.com

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Что касается переговоров с норвежским премьер-министром, то здесь помощник российского лидера выделил диалог по «практическим аспектам осуществления российского присутствия на архипелаге Шпицберген». По договору о Шпицбергене 1920 года суверенитет над полярным архипелагом закреплялся за Осло, Москва же тогда получила право осуществлять на нём коммерческую и научно-исследовательскую деятельность.

По словам Юрия Ушакова, помимо двусторонних переговоров Владимира Путина с лидерами северных стран, вечером 9 апреля за совместным ужином глава государства будет обсуждать с зарубежными гостями «самые злободневные международные вопросы».

Как сообщила 4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на традиционном брифинге, в рамках форума пройдёт и министерская дискуссия, в которой примут участие глава МИД России Сергей Лавров и его коллеги из скандинавских стран.

«Мозговой штурм вопросов, связанных с Арктическим регионом, продолжится на площадке Арктического совета — на министерской встрече в Финляндии 6—7 мая», — подчеркнула Мария Захарова.

По словам Григория Добромелова, диалог руководителей скандинавских стран и РФ основан на взаимном интересе.

«Россия заинтересована в технологиях, которые есть у скандинавских стран, по освоению Арктики. А скандинавские страны заинтересованы в российском опыте и науке. Обе стороны заинтересованы в инвестициях в совместные проекты», — подчёркивает политолог.

Безальтернативный диалог

В то же время, по словам Добромелова, ждать от переговоров в Санкт-Петербурге моментальных результатов не приходится. По его мнению, не стоит сбрасывать со счетов давление США на их северных союзников в рамках НАТО (Норвегия, Дания, Исландия) и на формально нейтральные государства (Финляндия, Швеция).

Эксперты отмечают, что в рамках форума США представлены очень слабо. В Соединённых Штатах превалирует курс на охлаждение отношений с Москвой и «сдерживание» РФ в заполярном регионе. Кроме того, администрация Дональда Трампа не испытывает большого интереса к международным проектам в Арктике — США активно инвестируют в нефтяные и газовые месторождения на собственном арктическом шельфе.

РИА Новости

© Анна Юдина

Однако, как предупреждает Лев Воронков, конфронтация с Москвой по арктическим вопросам — «бессмысленное и вредное мероприятие». По мнению эксперта, Вашингтон не сможет заставить союзников отказаться от диалога с Москвой в приполярных областях, и проходящий в Петербурге форум это лишний раз подтверждает.

«Все угрозы США в адрес РФ и намерения отстаивать принцип «свободы судоходства» по поводу Арктики абсолютно беспочвенны, — подчёркивает политолог. — Американцы лишены рычагов влияния на Москву по арктическим вопросам, рано или поздно им придётся с нами договариваться. Это уже происходит в рамках Арктического совета».

Как отмечают эксперты, несмотря на множество политических разногласий, сотрудничество в Арктике с РФ носит безальтернативный для Запада характер. Россия обладает уникальными технологиями освоения Севера и не намерена сдавать свои позиции в регионе, имеющем приоритетное значение с точки зрения и ресурсного развития, и национальной безопасности.

«Осознание важности равноправного сотрудничества с Москвой в Арктике, на мой взгляд, будет увеличиваться у наших партнёров с каждым годом. Именно по этой причине никому на Западе не приходит в голову вводить санкции или пытаться как-то изолировать Москву из-за политики в Арктике. Наоборот, набирает популярность тренд на развитие добрососедских отношений с РФ», — подчеркнул Лев Воронков.