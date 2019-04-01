«Выходит за рамки полномочий»: почему суд не позволил Трампу снять запрет на нефтедобычу на Аляске
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Федеральный окружной суд Аляски признал незаконным указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфе в прибрежных водах штата, который был введён его предшественником Бараком Обамой.
Судья Шэрон Глисон постановила, что президент превысил свои полномочия, нарушив федеральный Закон о землях внешнего континентального шельфа. В соответствии с этим законом президент США имеет право исключать из национальной программы лизинга нефти и газа районы на территории государства, но только конгресс может их добавлять.
«Замахнулись на русских»
28 апреля 2017 года Трамп издал указ, отменявший четыре документа, подписанные его предшественником Бараком Обамой в 2015 и 2016 годах, которые запрещали нефтедобычу в акватории Северного Ледовитого океана на площади около 500 тыс. кв. км.
Кроме того, в одном из решений, принятых Обамой и пересмотренных Трампом, ограничивалась добыча нефти и в некоторых районах Атлантического океана. Свои действия президент Трамп тогда объяснял необходимостью «сохранить позиции страны в качестве глобального лидера в сфере энергетики».
30 июля 2017 года глава Белого дома, выступая в Министерстве энергетики США, заявил, что Вашингтон будет добиваться не просто энергетической независимости, а «энергетического превосходства» в мире.
В январе 2019 года, объясняя изданию Politico энергетическую политику США, высокопоставленный чиновник в администрации Трампа признался, что она направлена не только на «экономический рост», о котором постоянно говорит Трамп.
«Это во многом и вопрос политики в области международной безопасности. Мы замахнулись на русских. Они нам по зубам», — процитировало издание анонимный источник в руководстве США.
В 2018 году, реализуя стратегию «энергетического превосходства» Трампа, США вышли на первое место в мире по добыче нефти — почти 11 млн баррелей в день. В сентябре правительство Соединённых Штатов с гордостью сообщало, что в феврале 2018 года США впервые за два десятилетия обогнали Саудовскую Аравию по объёмам добываемой сырой нефти, а в июле и августе впервые с 1999 года обошли и Россию.
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Как отметил в разговоре с RT заместитель директора Института национальной энергетики Денис Кириллов, любые заявления американцев о том, что они готовы побеждать на энергетическом поле Россию (а об этом ранее заявлял экономический советник Трампа Ларри Кудлоу и даже сам президент США), — «всегда некая политическая игра».
В реальности же, по словам эксперта, США всегда были крупным производителем нефти, борясь за пальму первенства с Россией и Саудовской Аравией. И ничего необычного или нового в конкуренции Вашингтона с Москвой и Эр-Риядом нет.
В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков заявил RT, что «Трамп хочет устроить настоящую энергетическую гонку с Россией», но из-за решения суда по Аляске теперь эти планы находятся в подвешенном состоянии.
Энергия севера
Хотя Аляска существенно уступает ряду других штатов по уровню нефтедобычи (494 тыс. баррелей в день по данным 2017 года против почти 3,5 млн у Техаса или 1 млн у Северной Дакоты), нефти в самом северном штате США много. Согласно оценкам правительства США, находящийся в распоряжении федерального правительства арктический шельф Аляски может хранить в себе около 27 млрд баррелей нефти и триллионы кубических метров газа. И эти запасы практически не тронуты.
В докладе исследовательской службы конгресса США от 4 марта 2019 года относительно ситуации в Арктике отмечается, что из 15 участков шельфа, где федеральное правительство планировало нефтедобычу, только на одном участке — в море Бофорта — на тот момент активно извлекали нефть. В январе 2018 года администрация Трампа выпустила план, предусматривавший разработку всех 15 участков в 2019—2024 годах, в том числе на шельфе пограничного с Россией Чукотского моря.
Разрешения на эксплуатацию арктического шельфа американское правительство начало раздавать почти сразу после того, как Трамп снял ограничения Обамы на разработку природных ресурсов в Арктике.
Так, в ноябре 2017 года, выдавая американскому подразделению компании ENI разрешение на бурение на шельфе Аляски, директор федерального Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE) Скотт Ангелл отмечал, что «ответственное освоение природных ресурсов Арктики — один из важнейших приоритетов на пути к энергетическому превосходству США».
- Экс-министр внутренних дел США Райан Зинке
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Об особом значении Аляски для реализации глобальной энергетической программы Трампа неоднократно заявлял и Райан Зинке — начальник Ангелла, руководивший в то время Министерством внутренних дел США, в ведении которого находятся все федеральные земли и акватории (включая шельф).
«Президент говорил об «энергетическом превосходстве», оно достижимо только при участии великого штата Аляска», — отметил Зинке, выступая 30 мая 2017 года на пресс-конференции в Анкоридже.
Кроме разработки шельфа, США планируют также расконсервировать нефтяные запасы на 10,4 млрд баррелей нефти в месторождениях Аляски и на суше.
Реализация откладывается
Как отметил в интервью RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, решение федерального судьи отменить указ Трампа, разрешавший нефтедобычу в ранее запретных по природоохранным соображениям частях шельфа, связано с противостоянием демократов и республиканцев перед выборами 2020 года.
Суд фактически встал на сторону демократов, активно эксплуатирующих экологическую повестку. А поскольку конгресс США сейчас контролируют демократы, то провести решение о разработке шельфа через него, как рекомендует суд, не получится.
«Это решение откладывает реализацию планов Трампа по энергетическому превосходству на несколько лет, — объяснил RT Судаков. — Для нас такие запреты выгодны. Чем больше будет столкновений демократов и республиканцев, тем меньше у России будет конкурентов на энергетическом рынке».
- Побережье Северного Ледовитого океана близ Аляски
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В свою очередь, Денис Кириллов отмечает, что за разработку нефтяных шельфов на далёком севере Вашингтон решил взяться не от хорошей жизни, а после того, как из-за падения нефтяных цен стала невыгодной добыча сланцевой нефти. А значит, северная нефть должна была в значительной степени компенсировать падение производства сланцевых углеводородов.
Кроме того, по мнению эксперта, превратиться в глобальную энергетическую сверхдержаву только за счёт своих собственных ресурсов США не смогут даже при эксплуатации всех своих месторождений — слишком велика конкуренция и разнообразны региональные рынки.
«С точки зрения контроля энергетических рынков стать мировым лидером для США нереально, особенно с учётом того, сколько они будут производить и сколько потреблять, — утверждает эксперт. — Соединённые Штаты не угрожают позициям России на мировой энергетической арене».
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