Путин об угрозах экологии в Арктике: белых мишек жалко

Президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания форума «Арктика — территория диалога» рассказал о главных угрозах, существующих в регионе.

По его мнению, главными угрозами в Арктике являются угрозы экологического характера.

«Самые главные угрозы, самые большие, я думаю, экологические... Мишек жалко. В данном случае — белых медведей. Это я образно говорю, вообще всю фауну (жалко. — RT). В связи с потеплением, экономическим освоением зоны, конечно, риски возрастают», — уточнил Путин.

Он также рассказал о преимуществах, которые в том числе страны — участницы форума могут получить в ходе освоения Арктики.

«Думаю, что главные преимущества, которые мы можем получить при освоении Арктики, следующие: мировые запасы ресурсов. Они должны работать на благо всего человечества — вот что важно... Нужно поставить их на службу человечеству», — заключил лидер.

Ранее Путин рассказал, что «генеральная уборка» в Арктике идёт с 2012 года.