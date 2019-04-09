Путин об угрозах экологии в Арктике: белых мишек жалко

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Президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания форума «Арктика — территория диалога» рассказал о главных угрозах, существующих в регионе.
Путин об угрозах экологии в Арктике: белых мишек жалко
  • РИА Новости

По его мнению, главными угрозами в Арктике являются угрозы экологического характера.

«Самые главные угрозы, самые большие, я думаю, экологические... Мишек жалко. В данном случае — белых медведей. Это я образно говорю, вообще всю фауну (жалко. — RT). В связи с потеплением, экономическим освоением зоны, конечно, риски возрастают», — уточнил Путин.

Он также рассказал о преимуществах, которые в том числе страны — участницы форума могут получить в ходе освоения Арктики.

«Думаю, что главные преимущества, которые мы можем получить при освоении Арктики, следующие: мировые запасы ресурсов. Они должны работать на благо всего человечества — вот что важно... Нужно поставить их на службу человечеству», — заключил лидер.

Ранее Путин рассказал, что «генеральная уборка» в Арктике идёт с 2012 года.

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