Путин рассказал о «генеральной уборке» в Арктике

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании V Международного арктического форума рассказал, что «генеральная уборка» в Арктике идёт с 2012 года.

«Вот уже несколько лет мы ведём так называемую генеральную уборку арктической территории. Начиная с 2012 года вывезено и утилизировано более 80 тыс. тонн отходов», — заявил Путин.

Он отметил необходимость обеспечивать баланс между экономическим развитием и сбережением арктической природы, сохранением её уникальных хрупких биосистем.

Президент России также рассказал, что в стране планируется создание системы особо охраняемых природных территорий, заповедников.

«Прежде всего — национальный парк «Русская Арктика». Важно предусмотреть дополнительные меры по развитию цивилизованного экологического туризма и созданию необходимой инфраструктуры», — добавил Путин.

Ранее Путин поручил составить проект стратегии развития Арктической зоны до 1 декабря.