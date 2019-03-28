Российский лидер Владимир Путин поручил составить проект стратегии развития Арктической зоны до 1 декабря. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

«Представить проект стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года с учётом завершения действия Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 года», — говорится в тексте поручения.

Ответственным за выполнения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ранее первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов заявил, что комиссия ООН определила отношение к заявке России о расширении шельфа в Арктике.

Храмов выразил надежду на то, что комиссия ООН приступит к подготовке рекомендаций на следующей сессии «в первые две недели июля».