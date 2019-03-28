Путин поручил составить проект стратегии развития Арктической зоны

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поручил составить проект стратегии развития Арктической зоны до 1 декабря. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин поручил составить проект стратегии развития Арктической зоны
  • РИА Новости

«Представить проект стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года с учётом завершения действия Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 года», — говорится в тексте поручения.

Ответственным за выполнения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ранее первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов заявил, что комиссия ООН определила отношение к заявке России о расширении шельфа в Арктике.

Храмов выразил надежду на то, что комиссия ООН приступит к подготовке рекомендаций на следующей сессии «в первые две недели июля».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить