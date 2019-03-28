Президент Исландии возглавит делегацию страны на Арктическом форуме в России
- Reuters
«Наша страна занимает активную позицию в международной работе по развитию Арктики, и участие в форуме позволит нам укрепить сотрудничество между странами», — приводит ТАСС слова посла Исландии в России Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.
Ранее сообщалось, что делегацию Дании на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербурге возглавит министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.
Также была объявлена деловая программа V Международного арктического форума.