Президент Исландии возглавит делегацию страны на Арктическом форуме в России

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Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон возглавит делегацию своей страны на V Международном арктическом форуме, который пройдёт в Санкт-Петербурге 9—10 апреля.
Президент Исландии возглавит делегацию страны на Арктическом форуме в России
  • Reuters

«Наша страна занимает активную позицию в международной работе по развитию Арктики, и участие в форуме позволит нам укрепить сотрудничество между странами», — приводит ТАСС слова посла Исландии в России Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.

Ранее сообщалось, что делегацию Дании на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербурге возглавит министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

Также была объявлена деловая программа V Международного арктического форума.

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