Объявлена деловая программа Международного арктического форума

Стала известна деловая программа Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который пройдёт в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля.

Главная тема — «Арктика. Океан возможностей». Деловая программа состоит из трёх основных глобальных направлений. Это треки «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».

В рамках трека «Прибрежные территории» состоятся сессии, панельные дискуссии и круглые столы. Участники обсудят новую систему преференций для инвестиционных проектов в Арктике, меры поддержки арктического малого и среднего бизнеса, процесс цифровизации арктических территорий, арктическую медицину нового поколения, развитие авиации в Арктике, потенциал арктического туризма и другие темы.

В международной сессии «Talking Barents: перспективы и форматы сотрудничества» представители Швеции, Норвегии, Финляндии, Норвегии и России обсудят взаимодействие в Баренцевом/Евроарктическом регионе. Модератор дискуссии — глава Международного Баренцева секретариата Томас Халлберг.

Трек «Открытый океан» включает такие тематические блоки, как «Северный морской путь — ключ к развитию российской Арктики», «Достижения и инновации судостроения», «Производство и использование сжиженного природного газа», «Транспортная взаимосвязь: Арктика, Дальний Восток, Сибирь, Урал», «Освоение арктического шельфа: потенциал и риски» и «Развитие инфраструктуры северных портов».

Одним из ключевых мероприятий станет сессия о Северном морском пути. На ней выступят министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и другие.

Трек «Устойчивое развитие» посвящён повышению социально-общественного уровня арктических регионов. В числе заявленных тем — «Национальные проекты в Арктической зоне Российской Федерации: механизмы реализации», «Арктика будущего: устойчивые решения», «Природоподобные технологии для нужд Арктики», «Прикладные научные исследования в Арктике», «Диалог исследователей Арктики», «Подготовка специалистов для развития региона» и «Доступная Арктика: стандарты, безопасность, экологичность».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг возглавит официальную делегацию страны на Международном арктическом форуме.