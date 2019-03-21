Премьер Норвегии возглавит делегацию страны на Международном арктическом форуме

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Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг возглавит официальную делегацию страны на Международном арктическом форуме. Об этом сообщил посол Норвегии Руне Ресаланд в ходе встречи с советником президента России Антоном Кобяковым.
Премьер Норвегии возглавит делегацию страны на Международном арктическом форуме
  • Reuters

«Норвегия настроена на продолжение конструктивного диалога и развитие взаимовыгодных отношений с Россией. Впервые с 2014 года Россию посетит премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. Вместе с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде они примут участие в работе V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», — заявил дипломат.

В свою очередь, Кобяков выразил уверенность, что активное вовлечение норвежской делегации в деловую программу мероприятия внесёт ощутимый вклад в обсуждение актуальных вопросов арктической повестки.

В рамках визита Сульберг в Россию планируется обсудить вопросы развития Крайнего Севера и сотрудничество между странами Арктического совета.

Ранее стала известна архитектура деловой программы Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который пройдёт в Санкт-Петербурге 9—10 апреля 2019 года.

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