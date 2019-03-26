Делегацию Дании на Международном арктическом форуме возглавит министр иностранных дел

Делегацию Дании на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербурге возглавит министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

Об этом стало известно во время встречи советника президента России Антона Кобякова с послом Дании в России Карстеном Сендергордом.

«Это будет второй визит министра, что означает высокую эффективность работы в рамках деловой программы форума и позитивно влияет на развитие торгово-экономических отношений двух стран», — заявил Сендергорд.

Кобяков, в свою очередь, отметил, что российская сторона окажет содействие в формировании деловой программы делегации Дании.

В форуме также примет участие премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

«Арктика — важный для Швеции регион, и мы рады возможности поддержать конструктивный диалог о его развитии на столь высоком уровне», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Швеции в России Петер Эриксон.

Он выразил уверенность, что визит Лёвена на форум будет способствовать углублению взаимопонимания между странами и расширению контактов по вопросам сотрудничества в регионе.

В частности, Лёвен присоединится к президенту Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министру Норвегии Эрне Сульбергу и президенту России Владимиру Путину в рамках пленарного заседания по актуальным вопросам развития региона.

Ранее сообщалось, что объявлена деловая программа Международного арктического форума.