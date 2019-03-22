В ООН определили отношение к заявке России о расширении шельфа в Арктике
«Комиссия сейчас выполняет предусмотренные конвенцией процедуры. Она определилась со своим отношением к российской заявке», — цитирует РИА Новости Храмова.
Он выразил надежду на то, что комиссия ООН приступит к подготовке рекомендаций на следующей сессии, «в первые две недели июля».
Храмов также добавил, что Россия находится в постоянном контакте с членами комиссии ООН по вопросу о границах континентального шельфа.
Россия объявила в 2001 году о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, который включает хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако её заявка была отклонена из-за недостатка геологической информации.