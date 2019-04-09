Президент Исландии на русском языке заявил о важности настоящей дружбы

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Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, выступая на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», обратился к залу на русском языке.
Президент Исландии на русском языке заявил о важности настоящей дружбы
  • Reuters

«Дорогие гости, чуть-чуть по-русски в конце. Я говорю плохо по-русски, извините, пожалуйста, но я учил много лет назад. Забыл почти всё, но это я помню, это я могу сказать и это я хочу сказать: нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба», — сказал Йоуханнессон на русском языке в конце своего выступления. 

В конце декабря 2018 года южнокорейский президент Мун Чжэ Ин поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с наступающим Новым годом на русском языке.

Осенью канцлер Германии Ангела Меркель на русском языке задала Путину вопрос о его пальто.

RT ведёт прямую трансляцию.

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