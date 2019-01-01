Повышение МРОТ, индексация пенсий и увеличение НДС: какие изменения в законодательстве ждут россиян в 2019 году

На январь традиционно приходится множество фундаментальных изменений в российском законодательстве. Россиян ждёт повышение МРОТ, увеличение НДС, преобразования в пенсионной системе, новый налоговый режим для самозанятых, невозвратные билеты на поезда. О ключевых нововведениях — в материале RT.

Первый месяц нового года традиционно запоминается не только праздниками, но и множеством законодательных изменений, затрагивающих самые разные сферы жизни. Так, с 1 января 2019 года в России повысят МРОТ, отменят налог на движимое имущество для бизнеса, начнут эксперимент по налогу для самозанятых, усовершенствуют пенсионную систему и введут много других изменений. RT рассказывает о ключевых нововведениях, которые ждут россиян в 2019 году.

Пенсии и МРОТ

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 11 280 рублей. На этой величине будет основан расчёт минимальных зарплат, больничных и детских пособий.

Пенсионную систему ждут многочисленные изменения. Теперь возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет, а для женщин — 60 лет. Женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — на четыре года раньше, с пятью и более — в 50 лет.

Кроме того, стаж для досрочного выхода на пенсию сократится до 37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин. Люди, которые в 2019 и 2020 годах должны были выйти на пенсию, смогут оформить её на полгода раньше.

Помимо этого, неработающие пенсионеры, которые живут на селе, получат 25%-ную прибавку к пенсии. Максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста составит 11 280 рублей.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

После изменения параметров пенсионного возраста женщины по достижении 55 лет и мужчины по достижении 60 лет сохранят за собой все действующие сейчас для пенсионеров льготы по уплате налога на недвижимое имущество (дома, квартиры, комнаты, гаражи, машино-места и т. д.) и земельного налога на участки площадью в 600 кв. м.

С 1 января индексация пенсий будет осуществляться каждый год с 1 января, а не с 1 февраля, как было раньше. Как отмечается на сайте Госдумы, годовая индексация позволит в среднем увеличивать размер пенсий на 1000 рублей, а после 2024 года индексация пенсий будет осуществляться два раза в год на величину, превышающую инфляцию.

НДС и налоги для самозанятых

С 1 января основная ставка налога на добавленную стоимость вырастет до 20%. Для отдельных категорий товаров останутся льготные ставки в размере 10% и 0% — например, для детских товаров, учебников и медицинских изделий.

Предполагается, что изменение ставки НДС принесёт федеральному бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год начиная с 2019 года. Эти средства планируется направить на решение проблем здравоохранения, образования, инфраструктуры.

Одновременно с этим в России начнётся эксперимент с взиманием налога с самозанятых граждан. Специальный режим будет введён в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Для тех, кто оказывает услуги или продаёт товары физлицам, налоговая ставка составит 4%. Для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП, налог составит 6%. Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года.

При этом для уплаты налога для самозанятых предусмотрена упрощённая процедура. Для регистрации нужно будет скачать мобильное приложение ФНС «Мой налог».

Юридические лица освободят от уплаты налога на движимое имущество, что позволит снизить нагрузку на бизнес. Вместе с этим до двух месяцев сократятся сроки проведения камеральной проверки.

Госпошлины и страхование

Система страхования банковских вкладов распространится на малые и микропредприятия. Размер возмещения повторяет установленный для физлиц и ИП объём — до 1,4 млн рублей. При отзыве лицензии у банка вкладчик сможет получить страховую выплату, если сведения о нём содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая.

С начала года будут отменены и ряд госпошлин. Теперь не придётся платить за госрегистрацию юрлиц и ИП для тех, кто направил нужные документы в электронной форме. Кроме того, пошлина не потребуется при получении новых документов взамен утраченных при чрезвычайной ситуации.

Потребительские товары и реклама

В России вводится понятие «агрегатор» в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию о товаре или услуге. Интернет-агрегаторы понесут ответственность за ущерб, возникший в случае предоставления недостоверной информации о товаре.

У потребителя появится возможность предъявить требование к владельцу агрегатора о возврате суммы предварительной оплаты товара. Владелец агрегатора должен будет вернуть деньги в течение десяти календарных дней.

Пиво и изготовленные на его основе напитки нельзя будет рекламировать в периодических печатных изданиях, в телепрограммах во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем 100 м от таких сооружений.

Отдых и туризм

С 1 января появятся льготы на отдых в России. Работодатели получат возможность оплачивать своим сотрудникам и их семьям отдых на сумму до 50 тыс. рублей и получать за это налоговую льготу. Теперь траты на отдых будут учитываться не в расходах организации, а в её доходах. При этом окончательное решение об оплате путёвки по-прежнему будет принимать работодатель.

Вместе с тем вводится обязательная классификация объектов туристической индустрии, а именно отелей, курортов, горнолыжных трасс. Также появятся понятия «средство размещения», «гостиница», «гостиничные услуги», «классификация гостиниц», «классификация горнолыжных трасс», «классификация пляжей».

Классификацией разрешено заниматься только аккредитованным организациям. По результатам выдаётся свидетельство о присвоении объекту «звёзд», обозначающих соответствие категории.

На поездах дальнего следования с 20 января появится возможность приобрести невозвратные билеты. Как следует из названия, перевозчики не будут включать в стоимость риск убытков от возврата проездного документа. В связи с этим стоить такие билеты будут дешевле.

РИА Новости

© Евгений Самарин

Вернуть «невозвратный» билет можно лишь в случаях внезапной болезни пассажира или следующего с ним члена семьи, смерти члена семьи пассажира или в случае отмены отправления поезда.

Коррупционеры и заключённые в СИЗО

Конфискованные в рамках борьбы с коррупцией деньги, а также средства от реализации конфискованного имущества, приобретённого коррупционерами, с 1 января 2019 года будут зачисляться в бюджет ПФР и направляться на выплату страховых пенсий.

Изменится система пересчёта времени отбытия наказания. Один день пребывания в СИЗО станут засчитывать в срок основного наказания в зависимости от назначенного судом исправительного учреждения.

© duma.gov.ru

Приглашение иностранцев и военная подготовка

С 16 января лица, имеющие разрешение на хранение и ношение спортивного или охотничьего длинноствольного оружия, получают право осуществлять самостоятельную сборку патронов к нему. Продажу составляющих для патронов поставят на учёт.

С той же даты введут штрафы для приглашающей стороны за необеспечение своевременного выезда приглашённого лица или несоблюдение им заявленной цели въезда в РФ. Размер взыскания колеблется от 2 тыс. — 4 тыс. рублей для граждан до 400 тыс. — 500 тыс. рублей для юридических лиц.

С 31 января изменится система военной подготовки в вузах — взамен существующих в настоящее время видов структурных подразделений военной подготовки в вузах создаются военные учебные центры. Объём подготовки вырастет, преподавательский состав и военные кафедры останутся без сокращений.

Изменения, касающиеся автомобилистов

С 9 января начнут действовать новые тарифы ОСАГО. Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц составит 2746—4942 рублей вместо нынешних 3432—4118 рублей. Вместе с этим на смену прежним четырём категориям водителей для расчёта страховки придут более 50 новых. Их будут различать по возрасту и стажу автомобилиста.

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С 2019 года в России начнёт действовать новый ГОСТ для номерных знаков: появятся отдельные виды номеров для мотоциклов, мопедов, а также автомобилей, предназначенных для специфических рынков, например с правым расположением руля.

При этом ГИБДД будет присваивать владельцам транспортных средств лишь комбинацию из букв и цифр. Непосредственным изготовлением номеров займутся сторонние фирмы, что также означает отмену пошлины за выдачу регистрационных знаков Госавтоинспекцией.

С 1 ноября 2019 года все импортируемые и произведённые в РФ автомобили начнут снабжать электронными паспортами технического средства. Этот момент несколько раз переносили, но теперь бумажные аналоги должны уйти в прошлое.

Кроме того, в 2019 году будет проведён эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей в реальных дорожных условиях. Пока такие транспортные средства, обозначенные специальным знаком «А», появятся на дорогах Москвы и Татарстана.