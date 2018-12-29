Правительство продлило пилотный проект по такс-фри до конца 2019 года

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Правительство России продлило срок реализации пилотного проекта по компенсации иностранцам суммы НДС от приобретённых в России товаров (такс-фри) до конца 2019 года, сообщает ТАСС.
Правительство продлило пилотный проект по такс-фри до конца 2019 года
  • РИА Новости

В прежней редакции пилотный проект должен был прекратить своё действие в конце этого года.

Также новое постановление расширяет перечень мест и размещения торговых точек, за купленные в которых товары может быть возвращён НДС. 

В сентябре сообщалось, что правительство России расширило список магазинов, при покупке товаров в которых иностранцы, выезжая из страны, смогут получать компенсацию по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Ранее представители Федеральной таможенной службы сообщили, что иностранцы купили товаров по системе такс-фри почти на 1 млрд рублей во время чемпионата мира по футболу.

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