Правительство продлило пилотный проект по такс-фри до конца 2019 года

Правительство России продлило срок реализации пилотного проекта по компенсации иностранцам суммы НДС от приобретённых в России товаров (такс-фри) до конца 2019 года, сообщает ТАСС.

В прежней редакции пилотный проект должен был прекратить своё действие в конце этого года.

Также новое постановление расширяет перечень мест и размещения торговых точек, за купленные в которых товары может быть возвращён НДС.

В сентябре сообщалось, что правительство России расширило список магазинов, при покупке товаров в которых иностранцы, выезжая из страны, смогут получать компенсацию по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Ранее представители Федеральной таможенной службы сообщили, что иностранцы купили товаров по системе такс-фри почти на 1 млрд рублей во время чемпионата мира по футболу.