Правительство включило магазины в центре Москвы в пилотный проект по такс-фри
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Об этом говорится в опубликованном на сайте российского кабмина документе.
«В него (в перечень. — RT), в частности, включены организации розничной торговли Москвы, расположенные на улицах Кузнецкий Мост, Никольская, Большая Дмитровка, Петровка, Новый Арбат и в Столешниковом переулке», — говорится в тексте.
Ранее представители Федеральной таможенной службы сообщили, что иностранцы купили товаров по системе такс-фри почти на 1 млрд рублей во время чемпионата мира 2018 года по футболу.