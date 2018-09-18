Правительство включило магазины в центре Москвы в пилотный проект по такс-фри

Правительство России расширило список магазинов, при покупке товаров в которых иностранцы, выезжая из страны, смогут получать компенсацию по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Об этом говорится в опубликованном на сайте российского кабмина документе.

«В него (в перечень. — RT), в частности, включены организации розничной торговли Москвы, расположенные на улицах Кузнецкий Мост, Никольская, Большая Дмитровка, Петровка, Новый Арбат и в Столешниковом переулке», — говорится в тексте.

Ранее представители Федеральной таможенной службы сообщили, что иностранцы купили товаров по системе такс-фри почти на 1 млрд рублей во время чемпионата мира 2018 года по футболу.