В России с 1 января вступает в силу закон о введении системы такс-фри

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В России с 1 января вступает в силу закон о введении в стране системы такс-фри, которая предусматривает возможность для иностранных граждан вернуть 18% НДС с купленных в России товаров, пишет газета «Известия».

Как отмечает издание, правительство рассчитывает, что данное решение позволит привлечь в страну больше туристов, а также увеличить продажи дорогостоящих товаров.

При этом система возврата налога будет распространяться на граждан стран, которые не входят в Евразийский экономический союз, а сумма покупки не должна быть меньше 10 тысяч рублей. Кроме того, налог с подакцизных продуктов позвращаться не будет, подчёркивает газета.

Ранее результаты исследования Аналитического центра НАФИ показали, что большинство россиян не знают о существовании системы возврата налога на добавленную стоимость при покупках за рубежом (такс-фри).

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