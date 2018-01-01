В России с 1 января вступает в силу закон о введении системы такс-фри
Как отмечает издание, правительство рассчитывает, что данное решение позволит привлечь в страну больше туристов, а также увеличить продажи дорогостоящих товаров.
При этом система возврата налога будет распространяться на граждан стран, которые не входят в Евразийский экономический союз, а сумма покупки не должна быть меньше 10 тысяч рублей. Кроме того, налог с подакцизных продуктов позвращаться не будет, подчёркивает газета.
Ранее результаты исследования Аналитического центра НАФИ показали, что большинство россиян не знают о существовании системы возврата налога на добавленную стоимость при покупках за рубежом (такс-фри).