В родную гавань: более 800 тысяч человек вернулись в Россию по программе переселения соотечественников

За 12 лет работы государственной программы по добровольному переселению соотечественников в Россию вернулись 826 тыс. человек. Об этом RT рассказали в пресс-службе МВД России. Большинство переселенцев приезжают из стран бывшего СССР, но есть и те, кто решил вернуться домой из Европы и США. Эксперты отмечают, что программа помогает решать важнейшие для государства задачи, в том числе социально-экономические.

В рамках действующей 12 лет госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, на родину вернулись 826 тыс. человек. Об этом RT сообщили в МВД России.

Отмечается, что за последние два года на родину вернулись более 226 тыс. человек (в 2017-м — 118,8 тыс., в 2018-м — 107,7 тыс.).

По уточнённым данным, больше всего соотечественников в прошлом году прибыли из Казахстана (35,3%). Далее идут Украина (19,2%), Таджикистан (11,8%), Армения (9,7%) и Молдавия (8,6%).

В МВД также подчеркнули, что механизмами госпрограммы пользуются соотечественники не только из стран СНГ, но и жители стран Балтии, Германии, Израиля и США.

Больше всего соотечественников по итогам прошлого года переехали в Тульскую область — более 11 тыс. человек. Около 9 тыс. человек оказались в Новосибирской области, 7,2 тыс. человек — в Челябинской. Также в списке популярных для переселенцев регионов значились Калужская, Липецкая, Воронежская, Омская, Свердловская, Самарская и Калининградская области.

В каких отраслях начали работать переселенцы, в МВД не сообщили. Однако там отметили, что 72% соотечественников трудоспособны и 43% из них имеют высшее образование.

Почти четверть из всех приехавших — граждане моложе 18 лет. Ещё 5% — пенсионеры.

«Предусмотренные ею (программой. — RT) меры направлены как на создание условий для переселенцев, так и на социально-экономическое развитие регионов и решение демографических проблем. Их реализация позволяет обеспечить дополнительный приток трудоспособного населения, молодежи и квалифицированных специалистов», — пояснили в МВД.



Механизм переселения

Указ о создании государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, был подписан в 2006 году президентом Владимиром Путиным. Практическое выполнение программы началось в 2007 году в 12 пилотных регионах. На сегодняшний день соотечественники могут переехать уже в 73 региона, а в ближайшее время список пополнят ещё три.

Примечательно, что в список территорий приоритетного заселения пока не входят города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.

Принять участие в программе имеют право соотечественники, постоянно или временно проживающие за рубежом, а также граждане, которые уже прибыли в Россию в экстренном порядке, то есть беженцы.

Согласно памятке, опубликованной на сайте МВД, соотечественниками считаются российские граждане (обладатели российского паспорта) и те, чьи потомки по прямой восходящей линии когда-то жили в России (СССР, РСФСР, Российской республике, Российском государстве).

Подтвердить своё культурное, духовное и гражданское «родство» с Россией, а также профессиональные навыки, нужно документально.

Участник программы должен быть старше 18 лет. В случае, если он получает удостоверение участника, право на переезд получат также члены семьи переселенца.

Расходы на переезд к будущему места проживания берёт на себя государство. Кроме этого, в перечень госгарантий, на которые могут рассчитывать соотечественники, также входят оформление визы, перевоз личного имущества (в том числе, автомобиля), денежные пособия и компенсации — в частности, выплата подъёмных (пособия на обустройство).

Те переселенцы, которые ещё не имеют российского гражданства, получат право на его приобретение в упрощённом порядке.

Приоритетные интересы

Эксперты однозначно сходятся во мнении, что реализация программы по переселению действительно выполняет ряд важнейших для государства задач. Однако выбирать решение социально-экономических проблем в качестве приоритетного направления не стоит, уверены они.

«Безусловно, я оцениваю положительно реализацию программы. И кроме экономических, она выполняет этическую, моральную задачу, и это очень важно. Да, мы знаем, что в регионах существует дефицит высококвалифицированных специалистов, но только переселением в проблемные регионы соотечественников не стоит решать эту проблему. Важно, чтобы соотечественники, которые переехали обратно в Россию, чувствовали себя как дома и смогли бы сами выбирать регион, где они будут жить и работать», — считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

С таким мнением согласен заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его мнению, существующий порядок переселения должен быть пересмотрен.

«Я знаю историю, когда соотечественники хотели переселиться на свою историческую родину, в один из районов Ставропольского края, но он не входит в эту программу. Поэтому, прежде всего, программа должна распространяться на все субъекты», — считает депутат.

Ещё одной приоритетной задачей в рамках реализации программы Водолацкий считает создание достойных условий для переселенцев. В частности, у субъектов должен появиться фонд для приобретения жилья для переселенцев.

«Мы регулярно общаемся с соотечественниками, выслушиваем массу предложений. Программа должна прежде всего отвечать их требованиям. Тогда переехать смогут не 800 тысяч соотечественников, а 8 млн», — уверен Водолацкий.