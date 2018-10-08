В России предложили увеличить размер подъёмных для прибывающих на Дальний Восток

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На совещании в правительстве России обсудили реализацию программы по оказанию помощи добровольному переселению соотечественников, живущих за рубежом. Для активизации процесса Минвостокразвития предложено увеличить размер подъёмных для прибывающих на Дальний Восток.
В России предложили увеличить размер подъёмных для прибывающих на Дальний Восток
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Министерство внутренних дел России поддерживает данную инициативу, её реализация потребует ежегодного выделения из федерального бюджета порядка 900 млн рублей дополнительных ассигнований», — сказал глава ведомства Владимир Колокольцев.

Он напомнил, что с 2007 года началось практическое выполнение программы в 12 пилотных регионах. В настоящее время их 68.

Как отметил Колокольцев, численность переезжающих соотечественников в ДФО не превышает 6%.

«При этом субъекты, входящие в состав данного федерального округа, включены в перечень территорий приоритетного заселения, где установлен повышенный объём государственных гарантий, в частности, наряду с выплатами на обустройство предусмотрены ежемесячные пособия при отсутствии дохода», — пояснил он.

Колокольцев предложил продолжить упрощение процедур и совершенствование законодательства.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область намерена принять 6 тыс. переселенцев-соотечественников за три года.

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