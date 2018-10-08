В России предложили увеличить размер подъёмных для прибывающих на Дальний Восток

На совещании в правительстве России обсудили реализацию программы по оказанию помощи добровольному переселению соотечественников, живущих за рубежом. Для активизации процесса Минвостокразвития предложено увеличить размер подъёмных для прибывающих на Дальний Восток.

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Министерство внутренних дел России поддерживает данную инициативу, её реализация потребует ежегодного выделения из федерального бюджета порядка 900 млн рублей дополнительных ассигнований», — сказал глава ведомства Владимир Колокольцев.

Он напомнил, что с 2007 года началось практическое выполнение программы в 12 пилотных регионах. В настоящее время их 68.

Как отметил Колокольцев, численность переезжающих соотечественников в ДФО не превышает 6%.

«При этом субъекты, входящие в состав данного федерального округа, включены в перечень территорий приоритетного заселения, где установлен повышенный объём государственных гарантий, в частности, наряду с выплатами на обустройство предусмотрены ежемесячные пособия при отсутствии дохода», — пояснил он.

Колокольцев предложил продолжить упрощение процедур и совершенствование законодательства.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область намерена принять 6 тыс. переселенцев-соотечественников за три года.