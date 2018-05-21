Калининградская область намерена принять шесть тысяч переселенцев-соотечественников за три года

Калининградская область планирует принять шесть тысяч переселенцев-соотечественников за три года, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Область названа одним из лидеров на заседании межведомственной комиссии по реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Мероприятие прошло в Москве под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба рассказал, что целевые показатели завершившейся региональной программы за 2013-2017 годы перевыполнены более чем на четыре тысячи человек.

За пять лет регион должен был принять 18,5 тыс. соотечественников, проживающих за рубежом, а фактически в область приняли почти 23 тыс. участников вместе с членами семей.

«Это соотечественники из 35 стран ближнего и дальнего зарубежья. Переселенцы имеют профессии, востребованные на рынке труда: в сфере медицины, образования, строительства и сельского хозяйства», — отметил Торба.

В этом году утверждена региональная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы». За этот период планируется принять шесть тысяч переселенцев.

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