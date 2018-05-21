В Адыгее более 200 млн рублей направят на жилищные субсидии молодым семьям в 2018 году

В Адыгее более 200 млн рублей из бюджетов всех уровней направят на финансирование программы по обеспечению жильём молодых семей, сообщают «Юга.ру».

Это позволит улучшить жилищные условия 284 семей, что на 21 больше, чем годом ранее.

Первые 73 семьи уже получили соответствующие сертификаты, которые были вручены главой региона Муратом Кумпиловым.

«Реализация права молодых семей на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты — это, безусловно, значимый шаг вперёд в осуществлении государственной социальной политики», — отметил он.

Ранее Nation News сообщало, что на месте двух долгостроев в Москве планируют построить дома по программе реновации.