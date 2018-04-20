На месте двух долгостроев в Москве планируют построить дома по программе реновации

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что на месте двух долгостроев в северо-западной части города планируют построить дома по программе реновации. Об этом сообщает Nation News.

Как рассказала Княжевская, новые дома будут расположены в Тушине. В настоящее время на месте грядущего строительства находятся ветхое административное здание и отселённый жилой дом.

Программу реновации жилья в Москве утвердили в 2017 году.