Расчёт по-новому: Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

В России вступил в силу закон о новом порядке индексации пенсий, размер которых не превышает прожиточный минимум. Принятые поправки ликвидируют ситуацию, при которой увеличение пенсии приводило к снижению размера социальной доплаты. Отныне размер соцдоплаты не должен подлежать пересмотру из-за индексации пенсии или ежемесячной денежной выплаты. Эта законодательная инициатива была принята в кратчайшие сроки для реализации одного из тезисов февральского послания президента РФ Федеральному собранию. Тогда Владимир Путин указал на проблему, возникшую после индексации пенсий с 1 января 2019 года.

В понедельник, 1 апреля, вступил в силу закон об изменении порядка индексации пенсий малообеспеченных граждан таким образом, чтобы они превышали прожиточный минимум. Соответствующий документ о внесении поправок в федеральные законы «О государственной социальной помощи» и «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации после того, как его подписал президент России Владимир Путин.

Цель принятого закона — повысить уровень материального обеспечения пенсионеров. Документ определяет порядок начисления сумм индексации выплат сверх установленного в конкретном субъекте Российской Федерации прожиточного минимума пенсионера.

«При определении размера социальной доплаты к пенсии в подсчёт общей суммы материального обеспечения пенсионера включаются размеры пенсии и ежемесячной денежной выплаты без учёта их индексации, произведённой в текущем году», — отмечается в справке государственно-правового управления президента.

Вместе с тем устанавливается запрет на пересмотр размера социальной доплаты в связи с индексацией пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Таким образом, компетентные органы сначала будут устанавливать размер социальной доплаты, чтобы довести выплаты до регионального прожиточного минимума, а затем — проводить индексацию пенсий и прочих выплат.

Этот документ, который в марте был последовательно одобрен Госдумой и Советом Федерации, был оперативно подготовлен для реализации одного из тезисов февральского послания президента Федеральному собранию, имевшего явный социальный уклон. Тогда глава государства констатировал, что после индексации пенсий с 1 января 2019 года выплаты некоторым категориям граждан сравнялись с прожиточным минимумом и доплаты из бюджета фактически прекратились.

«Индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат», — подчеркнул Путин.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, цель принимаемых мер заключается в предоставлении поддержки пожилым людям, которые по тем или иным причинам не выработали необходимый стаж или получали на своей работе очень маленькую зарплату.

В принятом документе прописано, что размер прожиточного минимума должен рассчитываться, исходя из ряда составляющих, включая потребительскую корзину и индекс цен на различные товары и услуги.

«Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии... устанавливается ежегодно законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на основании потребительской корзины пенсионера и индекса потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ», — говорится в документе.

Напомним, что при расчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются собственно пенсия, дополнительное социальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора соцуслуг) и иные меры соцподдержки, установленные законодательством субъектов Российской Федерации.

При этом не учитываются меры соцподдержки, предоставляемые в натуральной форме, за исключением «денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг».

«Суммы денежной выплаты, причитающейся пенсионерам с 1 января 2019 года... выплачиваются территориальными органами ПФР или уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ не позднее 1 июля 2019 года», — также говорится в принятом законе.

При этом министр труда и соцзащиты Максим Топилин в интервью «Российской газете» 25 марта заявил, что правительство рассчитывает произвести все выплаты досрочно — в мае 2019 года.

В Пенсионном фонде России оценивали дополнительную потребность в средствах на проведение социальных доплат к пенсиям в 2019—2024 годах на уровне 120 млрд рублей. Отмечалось, что увеличение соцдоплат должно коснуться порядка 12% неработающих пенсионеров.