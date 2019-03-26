Прибавка по плану: в Минфине ожидают роста пенсий до 20% от зарплаты после запуска механизма ИПК

Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии до 20% от зарплаты. Кроме того, такой механизм прибавит дополнительные 1,5% к росту ВВП страны. Об этом во вторник, 26 марта, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на ежегодной коллегии Минфина, где также обсуждалась устойчивость российской экономики к внешним шокам. Особое внимание представители правительства уделили выполнению национальных проектов на ближайшие шесть лет.

Прибавка к пенсии для участников программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) может составить до 20% от уровня заработной платы. Об этом во вторник, 26 марта, заявил министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов. По его словам, соответствующий механизм необходимо запустить уже в ближайшее время.

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«Индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсии до 20% от уровня заработной платы, а также создаст дополнительный финансовый ресурс — около 1,5% ВВП. Поэтому нам необходимо в этом году определяться, и мы подготовили соответствующий законопроект», — рассказал Силуанов в ходе выступления на ежегодной коллегии Минфина.

Напомним, ИПК предполагает самостоятельное внесение россиянами в накопительную часть пенсии 6% от своей зарплаты. Речь идёт о взносах в негосударственные пенсионные фонды. Согласно этому механизму, люди с высокой зарплатой будут вступать в систему автоматически, а граждане с низким уровнем заработка — после написания соответствующего заявления. При этом у населения будет возможность изменить ставку взносов или вовсе отказаться от их уплаты.

«По данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата в России составила 43,4 тыс. рублей, а средний уровень пенсии — 13,4 тыс. Получается, если бы эта программа ИПК действовала уже в прошлом году, то прибавка к пенсии в стране составила бы до 8,68 тыс. рублей. Таким образом, пенсионеры вышли бы на выплаты в среднем до 22,08 тыс. рублей — практически 50% от зарплаты», — пояснила в беседе с RT руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Согласно подсчётам эксперта, в теории система ИПК могла бы дополнительно прибавить к росту ВВП порядка 2,47%. Вместе с тем, как отмечает аналитик, во многом показатель будет зависеть от числа участников программы. Так, по словам Френкель, на сегодняшний день пока ещё далеко не все граждане готовы отчислять 6% зарплаты на будущее.

Как объяснил в интервью RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, в целом для дополнительного роста ВВП на 1,5% за первый год работы системы ИПК участниками программы должны стать порядка 60 млн человек. При этом, согласно оценке эксперта, влияние вклада пенсионных накоплений на рост экономики будет заметно лишь через несколько лет.

Устойчивая конструкция

Как заявил во время коллегии Минфина премьер-министр России Дмитрий Медведев, в настоящее время правительство также завершает работу над законопроектом о включении в Налоговый кодекс нескольких неналоговых платежей. В то же время, по словам Медведева, планируемые изменения не приведут к усилению налоговой нагрузки на граждан в ближайшие шесть лет.

«Вводится мораторий на изменения. Налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — подчеркнул премьер-министр.

Одной из ключевых тем также стало обсуждение макроэкономического положения России. Как заявил Дмитрий Медведев, в 2018 году федеральный бюджет впервые за семь лет был исполнен с профицитом — 2,6% ВВП. При этом разница между доходами и расходами региональных бюджетов оказалась положительной и составила 500 млрд рублей. Помимо этого, согласно заявлению главы правительства, общий уровень госдолга страны снизился почти на 5%.

«За довольно короткий период мы сформировали стабильные и предсказуемые условия, которые позволяют развивать экономику вопреки внешнему давлению, не всегда честной конкуренции и различным политическим выпадам. Созданная нами конструкция макроэкономической стабильности доказала свою устойчивость к любым внешним шокам», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Напомним, в 2018 году ВВП России вырос на 2,3%. По словам Антона Силуанова, показатель оказался рекордным с 2012 года. При этом, как заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, экономика продолжала расти даже в условиях резкого падения цен на нефть. Так, во второй половине 2018 года стоимость энергосырья эталонной марки Brent снизилась более чем на 30% — с $86 до $50 за баррель.

Правило бюджета

В правительстве считают, что одним из факторов макроэкономической устойчивости к снижению цен на нефть стала работа бюджетного правила. Так, Минфин скупает валюту на внутреннем рынке через Центробанк для снижения зависимости рубля от цен на нефть. Таким образом, ведомство страхует экономику от падения энергетического рынка.

Пока нефть российской марки Urals торгуется выше заявленной в бюджете отметки ($41,6 за баррель), на полученные от её продажи сверхдоходы министерство покупает иностранную валюту и тем самым намеренно давит на рубль. В результате при росте нефтяных цен нацвалюта России не укрепляется, а в случае резкого обвала сырьевых котировок объём операций ЦБ и Минфина снижается и давление на рубль слабеет.

При этом Банк России не использует бюджетное правило для намеренного управления курсом рубля. Об этом во время коллегии Минфина заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Я бы хотела подчеркнуть, что мы не использовали и не планируем использовать операции по бюджетному правилу как инструмент управления номинальным курсом рубля. В случае повышенной волатильности на валютном рынке мы будем полностью приостанавливать покупки, а не частично, и делать это исключительно для того, чтобы не оказывать давления на рынок», — отметила Набиуллина.

Как напомнила председатель ЦБ, в 2018 году на фоне ослабления рубля под влиянием внешних факторов Центробанк был вынужден приостановить покупки валюты, а фонды Минфина пополнялись из резервов регулятора. По словам Набиуллиной, такие действия позволили стабилизировать ситуацию на валютном рынке страны, а бюджетное правило при этом продолжало работать.

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Финансовый разговор

Сейчас в России сверхдоходы от продажи сырья в рамках бюджетного правила идут не в казну, а направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Согласно прогнозу Антона Силуанова, в 2019 году объём ФНБ может превысить 7% ВВП. Эти средства будут направлены на выполнение национальных проектов.

По словам первого вице-премьера, для достижения целей в рамках указа президента на ближайшие шесть лет у государства есть порядка 118 трлн рублей (или больше 240 трлн, если учитывать средства регионов). Вместе с тем Силуанов отметил низкие темпы заключения контрактов для выполнения нацпроектов и объявил о необходимости провести совещание с финансистами субъектов для ускорения процесса.

«Мы видим, что по национальным проектам заключено чуть более 2 тыс. контрактов, то есть примерно 3% от объёма распределённых межбюджетных трансфертов по национальным проектам. Здесь присутствуют финансисты субъектов РФ. Обращаюсь к вам: как можно скорее нужно запускать реализацию нацпроектов», — подчеркнул Силуанов.