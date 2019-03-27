На подпись президенту: Совет Федерации одобрил закон о повышении выплат малообеспеченным пенсионерам

Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума — благодаря соцдоплатам пенсии будут увеличены до прожиточного минимума, а затем произойдёт индексация. Теперь документ поступит на подпись президенту России Владимиру Путину. Предполагается, что новый порядок расчётов начнёт действовать в мае. Тогда же будут выплачены все средства, которые не поступили пенсионерам с 1 января. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон коснётся порядка 4 млн человек.

Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера. Теперь документ поступит на подпись к президенту России Владимиру Путину. Согласно новым правилам, сначала с помощью социальной доплаты пенсионные начисления доведут до прожиточного минимума, а затем будет проводиться их индексация.

Отметим, что 1 января текущего года пенсии были проиндексированы. Таким образом, сами пенсии повысились, но одновременно сократились соцдоплаты к ним. В результате реальный размер выплат для малообеспеченных пенсионеров не изменился. В связи с такой ситуацией и был разработан новый закон. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Что происходило до настоящего времени: например, если пенсия равна 7 тыс. рублей, а прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в регионе — 9 тыс., значит, пенсионер получает доплату в размере 2 тыс. С 1 января пенсию проиндексировали, и теперь она 7,5 тыс., а раз ПМП остался 9 тыс., значит, доплата уменьшилась до 1,5 тыс. рублей», — сказал он в интервью «Российской газете».

Кроме того, прожиточный минимум пенсионеров в целом по стране будет устанавливаться в соответствии с прогнозом социально-экономического развития и законом о федеральном бюджете, а каждый регион сможет уточнять размер выплат в соответствии с правилами, которые разработает правительство.

Заседание Совета Федерации РФ

РИА Новости

© Владимир Федоренко

«Цель — поддержать пожилых людей»

Ранее, 21 марта, этот закон приняла Госдума. Как отмечал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ необходим, чтобы оказать помощь малообеспеченным пенсионерам.

«Цель — поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, или занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата», — сказал спикер.

По словам Володина, закон коснётся более 4 млн человек. При этом всё осуществится автоматически — не надо будет писать заявления или собирать справки.

Также по теме С автоматическим перерасчётом: Госдума приняла закон о повышении выплат малообеспеченным пенсионерам Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Документ призван поддержать пенсионеров,...

Кроме того, документ был одобрен и правительственной комиссией. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он позволит выполнить положения, заявленные Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

Так, 20 февраля глава государства сказал, что после индексации выплат, которая произошла 1 января 2019 года, пенсии некоторых граждан сравнялись с прожиточным минимумом, а потому им прекратили начислять социальные доплаты. Путин отметил, что это несправедливо.

«Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат», — подчеркнул Путин.

Кроме того, Путин поручил выплатить те соцнадбавки, которые не поступали пенсионерам за всё время с 1 января. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, все выплаты будут сделаны до 1 июля этого года.

«Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию, неработающие пенсионеры получат перерасчёт с 1 января 2019 года и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», — приводит его слова ТАСС.

Однако Топилин заметил, что правительство намерено перечислить все выплаты раньше — в мае.

«Подготовительную работу, чтобы произвести перерасчёт всем, кому это положено, Пенсионный фонд уже провёл. А сам законопроект на днях принят Госдумой в третьем чтении. Хотя по проекту закона срок перерасчёта — до 1 июля, мы планируем перечислить доплаты пенсионерам досрочно — в мае, с майской пенсией», — сказал он в интервью «Российской газете» 25 марта.

«ИПК позволит увеличить пенсии до 20% от заработной платы»

Стоит отметить, что значительный рост пенсии может обеспечить и участие в программе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). ИПК — это возможность разместить накопительную часть пенсии (6% от зарплаты) в негосударственных пенсионных фондах.

Прибавка может составить до 20% от уровня зарплаты, заявил 26 марта министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов.

«Индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсии до 20% от уровня заработной платы, а также создаст дополнительный финансовый ресурс — около 1,5% ВВП. Поэтому нам необходимо в этом году определяться, мы подготовили соответствующий законопроект», — сказал Силуанов в ходе выступления на коллегии Минфина.

Кроме того, согласно этому механизму люди, имеющие высокий достаток, будут подключаться к ИПК автоматически, а те, кто получает низкую заработную плату, — только после подписания соответствующего заявления.