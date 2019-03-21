С автоматическим перерасчётом: Госдума приняла закон о повышении выплат малообеспеченным пенсионерам

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Документ призван поддержать пенсионеров, которые не смогли набрать достаточный стаж или получали низкую заработную плату, в том числе из-за инвалидности или ухода за детьми. Как отмечал ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, перерасчёт коснётся 4 млн россиян.

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума. Увеличение выплат ждёт тех, кто из-за инвалидности или ухода за детьми не смог выработать необходимый трудовой стаж или же имел недостаточную зарплату.

«Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищённых категорий пенсионеров, но и установить чёткие и прозрачные правила расчёта прожиточного минимума в масштабах всей страны», — отмечал после второго чтения законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Цель — поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, или занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата», — подчеркнул спикер.

Напомним, подготовленный законопроект был одобрен правительственной комиссией 25 февраля 2019 года. 4 марта он был внесён в Государственную думу, а 6 марта профильный комитет нижней палаты по труду и соцполитике одобрил документ. Затем законопроект был принят в двух чтениях — 12 и 19 марта соответственно.

РИА Новости

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«Не придётся писать заявление, собирать справки»

Отмечается, что документ был подготовлен для реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Так, глава государства отмечал, что ранее пенсионерам, которые получали выплаты ниже прожиточного минимума, доплачивались средства из регионального или федерального бюджетов.

Однако после индексации выплат с 1 января 2019 года пенсии некоторых категорий пожилых людей сравнялись с прожиточным минимумом, после чего доплаты из бюджета прекратились. Эта ситуация, подчеркнул Путин, несправедлива.

«Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат», — сказал он 20 февраля.

При этом Путин поручил также выплатить социальные надбавки за прошедшее с 1 января время. Володин пояснил, что преобразования коснутся более 4 млн человек и будут произведены автоматически — для получения доплат не потребуется заполнять заявления или собирать справки.

Также по теме Перерасчёт материального обеспечения: пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума Малообеспеченные пенсионеры получат надбавку сверх прожиточного минимума. Об этом говорится в проекте федерального закона, одобренном...

«Люди получат и доплаты в полном объёме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%. При этом им не придётся ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчёт будет произведён автоматически», — сказал спикер Госдумы.

Одобренный Госдумой закон предполагает, что при подсчёте материального обеспечения пенсионеров исключат суммы текущей индексации выплат и ежемесячных соцдоплат.

«Законопроектом предлагается исключить из подсчёта общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации», — говорится в сообщении правительства.

В ходе рассмотрения законопроекта в него также были внесены поправки, согласно которым размер прожиточного минимума для пенсионеров будет рассчитываться исходя из нескольких составляющих, включая потребительскую корзину этой категории граждан и индекс цен на услуги и продукты питания.

«Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии будет устанавливаться ежегодно федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, будет определяться на основании потребительской корзины пенсионера и индекса потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ», —говорится в поправках.

Как отмечал Путин в ходе послания Федеральному собранию, меры по повышению выплат пенсионерам и улучшению благосостояния других слоёв населения направлены на борьбу с бедностью, за чертой которой находится порядка 19 млн россиян.

«Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, — многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную, хорошо оплачиваемую работу, потому что её просто нет или им не хватает квалификации. Причин для бедности на самом деле — не только в нашей стране, а в мире вообще — очень много, но она всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям — помочь выйти из сложной жизненной ситуации», — указал президент.