Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий в стране сверх прожиточного минимума. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, теперь будет сначала устанавливаться социальная доплата в размере, который необходим для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем будет производиться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.

19 марта Государственная дума приняла данный законопроект во втором чтении.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что документ подготовлен в рамках реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Также сообщалось, что Минтруд разработал изменения в правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии.