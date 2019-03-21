Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
- © duma.gov.ru
Согласно документу, теперь будет сначала устанавливаться социальная доплата в размере, который необходим для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем будет производиться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.
19 марта Государственная дума приняла данный законопроект во втором чтении.
Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что документ подготовлен в рамках реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Также сообщалось, что Минтруд разработал изменения в правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии.