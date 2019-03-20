Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

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Минтруд разработал изменения в правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Соответствующий проект приказа опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
  • РИА Новости

Как рассказали «Российской газете» в ведомстве, в настоящее время такая доплата устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания.

Существующую схему намерены изменить. Как пояснили в министерстве, сначала планируется «устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе», после чего — осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера каждый год будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев утвердил повышение социальных пенсий. 19 марта Госдума приняла во втором чтении проект о пенсиях выше прожиточного минимума.

Также феврале президент России Владимир Путин заявил, что индексацию пенсий необходимо проводить сверх уровня прожиточного минимума.

Кроме того, он поручил пересчитать выплаты за первые месяцы 2019 года и перечислить гражданам деньги, которые они недополучили.

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