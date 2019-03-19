Госдума приняла во втором чтении проект о пенсиях выше прожиточного минимума
- РИА Новости
Как отмечается, к этому чтению была предложена поправка о единой и обязательной для всех регионов методике определения прожиточного минимума пенсионеров.
Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что документ подготовлен в рамках реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Проект устанавливает, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.
12 марта депутаты одобрили законопроект.