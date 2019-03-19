Госдума приняла во втором чтении проект о пенсиях выше прожиточного минимума

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Государственная дума приняла во втором чтении правительственный законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума приняла во втором чтении проект о пенсиях выше прожиточного минимума
  • РИА Новости

Как отмечается, к этому чтению была предложена поправка о единой и обязательной для всех регионов методике определения прожиточного минимума пенсионеров.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что документ подготовлен в рамках реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. 

Проект устанавливает, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.

12 марта депутаты одобрили законопроект.

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