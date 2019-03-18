Медведев утвердил повышение социальных пенсий

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил повышение социальных пенсий с 1 апреля на 2%. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Медведев утвердил повышение социальных пенсий
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Согласно документу, коэффициент индексации утверждается в размере 1,02.

Отмечается, что Пенсионный фонд обязан проинформировать об этом территориальные органы.

Как сообщает РИА Новости, таким образом средний размер соцпенсии увеличится до 9266 рублей.

Предполагается, что это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн человек. 

В конце февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал необходимость пересчитать выплаты пенсионерам.

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%.

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