Индексация соцпенсий, льготный НДС на детские товары, скидки на ОСАГО: что изменится в жизни россиян с апреля

С 1 апреля в России проиндексированы социальные пенсии. Кроме того, обновлён перечень товаров, на которые действует льготная ставка НДС. В частности, речь идёт о детских товарах. Водители с безаварийной страховой историей могут рассчитывать на более низкую стоимость полиса ОСАГО. Об этих и других изменениях, которые вступают в силу в апреле, — в материале RT.

Индексация социальных пенсий

С 1 апреля в России проиндексированы социальные пенсии. Ранее соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Как отмечалось, такие выплаты получают около 4 млн человек.

Также по теме «Повысить уровень обеспечения»: социальные пенсии проиндексируют 1 апреля 1 апреля произойдёт запланированная индексация выплат пенсионерам на 2%. Повышение коснётся почти 4 млн граждан, из которых 3,2 млн...

«Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2019 года индексируются на 2% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году», — сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России 29 марта.

После индексации средний размер социальной пенсии составляет 9266 рублей. А для детей-инвалидов или инвалидов детства первой группы средний размер выплат составит 13 674 рублей и 13 812 рублей соответственно.

Напомним, социальную пенсию, в частности, получают граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного стажа для начисления страховой пенсии.

Также на 2% повышаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии для пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф и пенсии членов их семей, пенсионные выплаты участников Великой Отечественной войны и некоторых других категорий граждан.

РИА Новости

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Кроме того, как ожидается, в ближайшее время на подпись президенту поступит закон о повышении выплат малообеспеченным пенсионерам. Предполагается, что новый порядок будет действовать с мая. Тогда же будут выплачены все средства, которые не поступили пенсионерам с 1 января.

Изменения в ОСАГО

С 1 апреля меняется порядок расчёта коэффициента бонус-малус (КБМ). Теперь водители с безаварийной страховой историей могут рассчитывать на более выгодную цену ОСАГО. Надбавка за аварийность будет назначаться раз в год, в течение года пересчитывать её не станут.

По мнению главы Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, это позволит дисциплинировать водителей.

Ещё один момент касается водителей автомобилей юридических лиц — отныне все транспортные средства, зарегистрированные на юрлицо, будут иметь одинаковый КБМ. Таким образом, компании будет невыгодно держать в штате сотрудника, который регулярно попадает в ДТП, поскольку полис ОСАГО в таком случае окажется дороже.

Также с 2 апреля автовладелец сможет самостоятельно выбирать страховую компанию при покупке электронного полиса ОСАГО через систему «Е-Гарант» и бумажного через «Единый агент». Ранее подбор производился автоматически.

РИА Новости

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Без визы в Албанию

Албания временно отменяет визы для граждан РФ — с 1 апреля по 31 октября. Согласно нововведению, в государство, расположенное в юго-восточной части Балканского полуострова, можно можно будет въехать по заграничному паспорту в туристических или частных целях на срок до 90 дней.

При этом Министерство иностранных дел России напоминает туристам о необходимости оформления медицинской страховки на весь период пребывания за рубежом.

Льготная ставка НДС

С 1 апреля обновляется перечень товаров, облагаемых сниженным с 20% до 10% налогом на добавленную стоимость (НДС).

В частности, речь идёт о детских товарах, среди которых одежда, постельное бельё, кровати-манежи и игрушки. Также льготная ставка действует на определённые типы продовольственных товаров и кормов для животных.

Полный список подобной продукции опубликован на портале правовой информации.

Потребительские кредиты

С 1 апреля вступает в силу решение Банка России о повышении на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, для получения которых не нужно предоставлять дополнительные гарантии вроде залога или поручительства.

Таким образом, как ожидается, банки станут строже оценивать возможности заёмщиков по обслуживанию долга, чтобы не тратиться на дополнительные резервы по кредитам, которые ЦБ РФ считает рискованными.

Совет директоров ЦБ пошёл на такой шаг из-за чрезмерного роста долговой нагрузки населения, а также для повышения устойчивости банков к рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

Риски, связанные с услугами форекс-дилеров

С 1 апреля форекс-дилеры обязаны предоставлять клиентам максимально полную информацию о своей деятельности, в частности предупреждать о возможных рисках. Так, пользователи должны получить исчерпывающую информацию о способах защиты их прав и порядке направления жалоб и обращений при урегулировании споров. Кроме того, информация теперь будет изложена понятным языком, а все термины обязательно должны разъясняться.