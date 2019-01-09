Страховка в коридоре: какие изменения в системе ОСАГО вступили в силу

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО. Теперь диапазон базовых ставок полиса для легковых автомобилей физических лиц составляет 2746 — 4942 рубля — нижний и верхний пределы увеличены на 20%. Стаж и возраст водителя разделены на 58 категорий вместо прежних четырёх, причём для опытных автомобилистов предусмотрена скидка, а для начинающих — удорожание. Кроме того, коэффициент бонус-малус будет присваиваться раз в год 1 апреля, и эта величина более не обнуляется из-за перерыва.

В среду, 9 января, вступило в силу указание о расширении тарифного коридора. Соответствующий документ был подготовлен Центробанком России (ЦБ) и опубликован 29 декабря 2018 года со сроком вступления в десять дней.

Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц увеличен до 20% и теперь составляет 2746 — 4942 рубля. Прежде базовая ставка варьировалась от 3432 до 4118 рублей. Для владельцев мотоциклов и мотороллеров тарифы на полисы снизились на 10,9% и теперь составляют 694 — 1407 рублей вместо прежних 867 — 1579 рублей.

Для такси тарифный коридор ОСАГО расширен в оба направления — 4110 — 7399 рублей вместо 5138 — 6166 рублей. Отметим, что для юридических лиц ставка снизится на 5,7% и составит 2058 — 2911 рублей (ранее 2573 — 3087 рублей).

В процессе работы над документом в ЦБ проводили расчёты о влиянии готовящихся изменений на конечную стоимость полиса.

«С момента начала дискуссий о реформе было проведено уже три актуарных оценки. Последняя показала, что средняя стоимость тарифов практически не должна вырасти, отклонение будет не более 1,5%. То есть рост стоимости, если он и будет, не должен превысить по актуарным расчётам 1,5%», — сказал в ноябре 2018 года зампред Банка России Владимир Чистюхин. Его слова приводит РИА Новости.

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Другие вступившие в силу изменения касаются системы коэффициентов, используемых при подсчёте цены полиса. Множитель «возраст — стаж» теперь разделён на 58 категорий вместо прежних четырёх. Ранее система разделяла водителей до 23 лет и старше, а также со стажем до трёх лет или больше.

При этом для молодых водителей коэффициент повысят, а для опытных автомобилистов старшего возраста понизят. К примеру, для водителей в возрасте от 16 до 21 года предельный коэффициент установят на отметке 1,87 вместо 1,8. Для опытных автомобилистов старше 59 лет со стажем от шести лет множитель снижен до 0,93, что эквивалентно семипроцентной скидке. Это максимальный предусмотренный новой системой дисконт. В прежней версии регламента скидок за возраст и стаж не было.

Коэффициент для полисов ОСАГО без ограничения числа допущенных к управлению водителей также вырастет по аналогии со страховкой для молодых водителей — он составит 1,87 вместо 1,8.

Кроме того, изменится система присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ), зависящего от страховой истории водителя. КБМ может быть повышающим при наличии ДТП и понижающим при безаварийной езде.

Отныне КБМ водителю определяют раз в год, 1 апреля. Если к этой дате в следующем году коэффициентов бонус-малус рассчитано несколько, то присвоен будет самый низкий из них. Ранее перерыв в участии в договорах ОСАГО на протяжении более года обнулял значение КБМ до базового значения, равного единице.

В дополнение к этому для владеющих автопарком юридических лиц введён единый КБМ, распространяющийся на все единицы транспорта.

Страховщики начнут пользоваться возможностью подсчёта цены исходя из нижней планки уже с сегодняшнего дня, уверен партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто.

«По расчётам Банка России и страхового сообщества, это нововведение должно привести к неподорожанию, а то и дешевению полиса для 85% водителей. По крайней мере, по крупным компаниям в прошлом году уже было зафиксировано сокращение цены полиса и без этого закона. Теперь для тех, кто не попадает в аварии и имеет хороший стаж, полис может стать ещё дешевле», — считает эксперт.

Политика ЦБ по части возраста и опыта водителей объясняется тем, что у молодого водителя шанс попасть в аварию больше, отмечает Моржаретто.

«Насколько мы поняли, самый высокий коэффициент будет у водителей до 20 лет, которые не имеют водительского стажа вообще и только получили права. И самые большие скидки будут для водителей старше 35 лет и со стажем более десяти лет», — констатировал эксперт.

Отмена коэффициентов мощности и территории

В 2019 году могут произойти другие важные изменения в системе ОСАГО. В октябре 2018 года Минфин предложил свой вариант правок в расчёт стоимости полиса.

Инициатива министерства предусматривает, что с 1 сентября 2019 года может быть отменён коэффициент мощности, а базовая ставка тарифа сможет отклониться от установленной ЦБ стоимости на 30%. С текущей системой колебание стоимости ОСАГО могло достигать 60% за счёт варьирования тарифа по мощности от 0,6 до 1,6. Например, если коэффициент равен 1,6, то для автомобилей мощностью свыше 150 лошадиных сил базовый тариф увеличивается на 60%.

Территориальный коэффициент ведомство предложило отменить с 1 сентября 2020 года. Отмена этого параметра, в свою очередь, позволит изменять установленный тариф не более чем на 40%. В действующей системе этот параметр в зависимости от региона колеблется от 0,6 до 2,1. К примеру, самая низкая из приведённых ставок действует в Севастополе, наиболее высокая — в Челябинске.

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Минфин также предложил осуществить переход на разные типы полисов ОСАГО с разными лимитами выплат (500 тыс. руб., 1 млн и 2 млн руб.), а также ввести возможность приобретать полис обязательного страхования сразу на три года. Кроме того, ведомство рассматривает возможность предоставления дополнительных коэффициентов, которые учитывают манеру вождения, частоту нарушения ПДД, скорость движения, время и частоту использования автомобиля и другие факторы.

Позднее, в начале января 2019 года, аналогичные изменения прокомментировали в Центробанке. Как рассказал «Российской газете» начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков, отмену территориального коэффициента стоит ожидать в 2020 году, а множитель по мощности может исчезнуть в 2021 году.

Табаков отметил, что в том случае, если страховщики после отмены двух коэффициентов получат возможность увеличить тариф в пределах 40%, то должна быть предусмотрена соответствующая скидка.

«При этом должна появиться и возможность представления дополнительной скидки на те же 40%. Пусть компании сами решают: может быть, они дополнительно учтут марку автомобиля, может быть, начнут более внимательно изучать водителей», — сказал Табаков.