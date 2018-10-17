Госдума одобрила отмену обязанности возить с собой бумажный полис ОСАГО

Госдума в первом чтении приняла поправки в законодательство об ОСАГО, согласно которым уравнивается статус бумажного и электронного полисов. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает введение единого подхода к заключению договора ОСАГО на бумажном носителе и в виде электронного документа.

Автовладелец может не иметь при себе ни распечатки электронного полиса ОСАГО, ни бумажного полиса на бланке строгой отчётности. При этом отмечается, что при желании автовладелец может получить у страховой компании полис на бланк.

В Госдуму ранее также был внесён законопроект, предусматривающий исполнение страховщиками обязанностей по возмещению ущерба и судебных расходов в результате ДТП.

Автоюрист Сергей Радько в беседе с m24 оценил внесённый в Госдуму законопроект.