Госдума одобрила отмену обязанности возить с собой бумажный полис ОСАГО
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- РИА Новости
Документ предполагает введение единого подхода к заключению договора ОСАГО на бумажном носителе и в виде электронного документа.
Автовладелец может не иметь при себе ни распечатки электронного полиса ОСАГО, ни бумажного полиса на бланке строгой отчётности. При этом отмечается, что при желании автовладелец может получить у страховой компании полис на бланк.
В Госдуму ранее также был внесён законопроект, предусматривающий исполнение страховщиками обязанностей по возмещению ущерба и судебных расходов в результате ДТП.
Автоюрист Сергей Радько в беседе с m24 оценил внесённый в Госдуму законопроект.