СМИ узнали о финальных поправках к закону об ОСАГО

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Минфин России предлагает разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года — на 40% ниже или выше.
СМИ узнали о финальных поправках к закону об ОСАГО
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на финальные поправки Минфина к закону об ОСАГО.

При этом отмечается, что в обоих случаях максимальная цена полиса не может превышать трёхкратного максимального базового тарифа Центробанка.

Ранее «Известия» сообщали, что на страховые компании могут возложить обязанность вести видеозапись продажи полисов ОСАГО.

В начале сентября стало известно, что Министерство финансов России поддерживает повышение штрафов за езду без ОСАГО, этот вопрос является актуальным. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он напомнил, что отсутствие полиса ОСАГО ведёт к наложению штрафа в размере до 800 рублей. По его словам, те, кто ездит без полиса, представляют «общественную опасность».

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