Страховые компании могут обязать фиксировать продажу полисов ОСАГО на видео

На страховые компании могут возложить обязанность вести видеозапись продажи полисов ОСАГО.

Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он указал, что соответствующие поправки уже готовят в закон об ОСАГО, их внесут в парламент в осеннюю сессию.

«Затраты страховщиков будут минимальными, мы знаем, что эта аппаратура стоит копейки. ОСАГО в рамках принятия поправок не подорожает. Мы будем за этим следить. Аудио- и видеозаписи будут храниться в течение всего срока действия договора в специально созданной единой базе данных», — сказал он.

Предполагается, что данная мера позволит снизить число отказов в продаже полисов и избежать навязывания дополнительных услуг клиентам.

При этом эксперты заявили изданию, что принятие поправок всё же внесёт коррективы в стоимость страховки, что приведёт к тому, что полисы могут подорожать на 5%.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий исполнение страховщиками обязанностей по возмещению ущерба и судебных расходов в результате ДТП.

Автоюрист Сергей Радько в беседе с m24 оценил внесённый в Госдуму законопроект.