Страховые компании могут обязать фиксировать продажу полисов ОСАГО на видео

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На страховые компании могут возложить обязанность вести видеозапись продажи полисов ОСАГО.

Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он указал, что соответствующие поправки уже готовят в закон об ОСАГО, их внесут в парламент в осеннюю сессию.

«Затраты страховщиков будут минимальными, мы знаем, что эта аппаратура стоит копейки. ОСАГО в рамках принятия поправок не подорожает. Мы будем за этим следить. Аудио- и видеозаписи будут храниться в течение всего срока действия договора в специально созданной единой базе данных», — сказал он. 

Предполагается, что данная мера позволит снизить число отказов в продаже полисов и избежать навязывания дополнительных услуг клиентам.

При этом эксперты заявили изданию, что принятие поправок всё же внесёт коррективы в стоимость страховки, что приведёт к тому, что полисы могут подорожать на 5%.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий исполнение страховщиками обязанностей по возмещению ущерба и судебных расходов в результате ДТП.

Автоюрист Сергей Радько в беседе с m24 оценил внесённый в Госдуму законопроект.

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