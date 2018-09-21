В Госдуму внесли проект об изменении порядка возмещения ущерба при ДТП
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Отмечается, что, помимо Нилова, с этой инициативой выступили его коллеги по фракции Игорь Лебедев, Данил Шилков, Виталий Пашин, Борис Пайкин, Андрей Свинцов и Андрей Андрейченко.
По их словам, в настоящее время владельцам автомобилей, которые были повреждены в результате ДТП, для взыскания убытков необходимо самостоятельно собирать документы и доказательства, тратить время на участие в судебных заседаниях и нести судебные расходы.
По мнению депутатов, у страховых компаний есть кадровый ресурс и возможности для этого.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности продления 20-дневного срока для оплаты штрафа ГИБДД со скидкой 50%.
Кроме того, в июле правительство предложило сделать бегство водителей с места ДТП отягчающим обстоятельством.