В Госдуму внесли проект об изменении порядка возмещения ущерба при ДТП

Законопроект, согласно которому страховщики должны исполнять все обязанности по возмещению ущерба и судебных расходов в результате ДТП, был внесён в Госдуму, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов документа, депутата от ЛДПР Ярослава Нилова.

Отмечается, что, помимо Нилова, с этой инициативой выступили его коллеги по фракции Игорь Лебедев, Данил Шилков, Виталий Пашин, Борис Пайкин, Андрей Свинцов и Андрей Андрейченко.

По их словам, в настоящее время владельцам автомобилей, которые были повреждены в результате ДТП, для взыскания убытков необходимо самостоятельно собирать документы и доказательства, тратить время на участие в судебных заседаниях и нести судебные расходы.

По мнению депутатов, у страховых компаний есть кадровый ресурс и возможности для этого.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности продления 20-дневного срока для оплаты штрафа ГИБДД со скидкой 50%.

Кроме того, в июле правительство предложило сделать бегство водителей с места ДТП отягчающим обстоятельством.