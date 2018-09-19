В Госдуму внесли проект о распространении реновации на регионы

Законопроект о распространении программы реновации жилья на все регионы России внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

РИА Новости

По мнению авторов проекта, реновация наиболее эффективно позволяет решить задачу обновления жилищного фонда, поскольку действующие механизмы расселения аварийного жилья носят точечный характер. «Именно поэтому органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны получить право реализации реновации жилищного фонда на своих территориях», — говорится в пояснительной записке. В июне президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал возможность распространения программы реновации на регионы.