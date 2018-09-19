В Госдуму внесли проект о распространении реновации на регионы

Короткая ссылка
Законопроект о распространении программы реновации жилья на все регионы России внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В Госдуму внесли проект о распространении реновации на регионы
  • РИА Новости

По мнению авторов проекта, реновация наиболее эффективно позволяет решить задачу обновления жилищного фонда, поскольку действующие механизмы расселения аварийного жилья носят точечный характер.

«Именно поэтому органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны получить право реализации реновации жилищного фонда на своих территориях», — говорится в пояснительной записке.

В июне президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал возможность распространения программы реновации на регионы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить