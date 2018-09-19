Госдума одобрила проект о продлении льготного периода уплаты штрафов ГИБДД
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Предполагается, что такая мера будет действовать, в случае если постановление о назначении штрафа, направленное по почте заказным почтовым отправлением, поступило в адрес гражданина после истечения льготного периода уплаты штрафов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий инспекторам ГИБДД снимать номера с автомобилей.
Подробнее — в материале RT.