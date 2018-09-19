Госдума одобрила проект о продлении льготного периода уплаты штрафов ГИБДД

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о возможности продления 20-дневного срока для оплаты штрафа ГИБДД со скидкой 50%.
Госдума одобрила проект о продлении льготного периода уплаты штрафов ГИБДД
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что такая мера будет действовать, в случае если постановление о назначении штрафа, направленное по почте заказным почтовым отправлением, поступило в адрес гражданина после истечения льготного периода уплаты штрафов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий инспекторам ГИБДД снимать номера с автомобилей.

Подробнее — в материале RT.

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